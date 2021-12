Äventyret i Europa över – ny förlust för MFF

Den italienska storklubben, regerande mästaren Chelsea och ryska dominanten Zenit S:t Petersburg.

Den lottningen var inte att leka med sedan Malmö FF passerat alla hinder och svårigheter i kvalmatcherna på vägen till gruppspelet.

Och jodå, visst blev det lika knepigt som befarat.

Mot ett reservbetonat Juventus fanns förhoppningar om ytterligare någon poäng som snygg slutvinjett – men de färska svenska mästarna var inte i närheten av en sådan trots den knappa förlusten.

Landslagsmittfältaren/anfallaren Dejan Kulusevski är nyopererad och missade matchen. Han var långt från den ende som av olika orsaker vilades av tränaren Massimiliano Allegri.

Ett flertal spelare dras med skador och stjärnor som Wojciech SzczÄsny, Giorgio Chiellini, Alvaro Morata och Juan Cuadrado började på bänken.

Men spetsen, bredden och djupet i Juventus är av en sådan kaliber att Malmö – som förvisso saknade pjäser som Oscar Lewicki och Søren Rieks – inte kunde rå på den italienska giganten.

Ismael Diawara – i MFF:s mål i Johan Dahlins frånvaro – plockade ut bollen ur eget mål redan efter 18 minuter. Moise Kean mötte Federico Bernardeschis högerinlägg med pannan.

Den tunga starten lindrades inte av att mittfältaren Erdal Rakip klev av skadad redan efter en halvtimma och ersattes av Sergio Pena.

Kean hade ytterligare lägen, det vassaste i slutskedet. Då visade Diawara vilken målvaktstalang han är. Den benparaden fick Kean att undra vad som hände.

– Jag tycker att vi stod emot bra och vi kom hit och gjorde allt vi kunde för att ta vår första seger. Jag tycker att vi fick en dålig start på första halvlek, men vi spelade upp oss och sista 20 var helt godkänt. I andra halvlek var det bra. Vi gjorde så att de gjorde många misstag och om vi hade haft lite mer kyla med bollen i sista tredjedelen och hade satt lite fler passningar, så tror jag också att vi hade kunnat spela oss fram till lite större chanser. Vi använde samtidigt mycket energi i försvaret och det gjorde att man ibland inte hade lika mycket energi, säger mittfältaren Anders Christiansen till C More.

I gruppens andra match prickade Timo Werner in Chelseas ledningsmål redan efter två minuter i S:t Petersburg.

Under några sena minuter i första halvlek vände Zenit till 2–1. Claudinho nickade in kvitteringen varpå Sardar Azmoun i fritt läge fintade bort Kepa Arrizabalaga och lyfte in 2–1.

Romelu Lukaku och Werner vände på nytt på steken efter pausen men på tilläggstid kvitterade Aleksander Jerochin med ett mäktigt distansskott. Ett av stor betydelse, dessutom.

Juventus tog hem gruppen före Chelsea och båda spelar åttondelsfinal i februari.

Zenit är vidare till slutspelet i Europa League.