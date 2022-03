Avgår inte trots massiv kritik: ”Ska ta itu med problemen”

Det var förra hösten som Mika Lehtimäki fick en varning från styrelsen i Finlands olympiska kommitté för de olämpliga meddelanden han skickat till kvinnliga kollegor, ofta på nattetid.

Trots övertrampet förlängdes kort därpå Lehtimäkis kontrakt som toppidrottsenhetens chef – vilket var ett misstag, medger kommitténs ordförande Jan Vapaavuori på en presskonferens på torsdagen.

– Vi har följt praxis som inte håller måttet. Det klart största misstaget var att förlänga Lehtimäkis kontrakt trots att vi var medvetna om varningen, säger Vapaavuori och fortsätter:

– Jag har gjort misstag under den här processen och dem vill jag be om ursäkt för. Jag vill be om ursäkt framför allt till kvinnorna som berörs av det här fallet men också till hela den olympiska familjen.

I måndags valde Lehtimäki att avgå från sin post på grund av det mediedrev som uppstått som följd av hans osakliga beteende. Enligt Yle har han även gjort sig skyldig till fysiska närmanden och påpekat för vederbörande att han har inflytande över personers karriärutveckling – något Lehtimäki själv förnekar.

Mika Lehtimäki avgick i måndags som toppidrottsenhetens chef för Finlands olympiska kommitté. Foto: Heikki Saukkomaa/TT

Jan Vapaavuori kommer däremot inte att kliva åt sidan. Efter ett styrelsemöte på onsdagskvällen, som uppges ha varat i sex timmar, enades man i stället om att beställa en extern utredning av fallet runt Lehtimäkis närmanden.

Finlands olympiska kommitté har kritiserats hårt för sin hantering av ärendet – inte minst av både tidigare och nuvarande aktiva och ledare som vittnar om djuprotade och systematiska problem och att det i en utbredd omfattning förekommer sexuella trakasserier på högsta nivå inom finländsk idrott.

– Jag säger inte att jag har lösningar. Jag vet inte exakt hur vi ska åtgärda det här. Men det jag vet är att det är ett allvarligt problem som kräver svåra lösningar. Vi kommer att förbereda våra första steg till vårt nästa styrelsemöte, men många steg återstår att ta, säger Jan Vapaavuori.

