Avgörande vecka i NHL – Pittsburghs 17-åriga svit i fara

Natten till lördag rundas NHL:s långa grundserie av i Nashville, Tennessee. Medan gästande Colorado Avalanche redan har säkrat sin plats i Stanley Cup-slutspelet är hemmalaget Predators ett av lagen i den västra divisionen som slåss om den sista, åtråvärda biljetten till vårens stora hockeyfest.

Matchresultatet i Nashville kan bli helt avgörande för slutstriden i väst, men precis som i den lika jämna östra divisionen återstår mycket ishockey under dagarna som leder upp till epilogen.

Här är läget i NHL inför grundseriens slutvecka.

Västra divisionen

● Colorado Avalanche, Dallas Stars, Minnesota Wild, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings och Seattle Kraken är redan klara för slutspel.

● Sju av åtta slutspelsplatser i väst är redan tillsatta – nu slåss Winnipeg Jets, Calgary Flames och Nashville Predators om den sista biljetten. Endast tre poäng skiljer lagen åt, där Calgary har två matcher kvar att spela medan Winnipeg och Nashville har tre.

Den sistnämnda duon ställdes mot varandra så sent som i helgen – en match som i slutändan kan visa sig vara helt avgörande för slutspelskampen. Winnipeg vann med 2–0 och sitter därmed i förarsätet inför avslutningen. Redan natten till tisdag svensk tid väntar nästa internmatch i trekejsarslaget när Calgary tar emot Nashville – en drabbning där skillnaden mellan vinst och förlust är monumental.

Noterbart i övrigt är att Seattle gör sig redo för sitt första slutspel efter inträdet i ligan säsongen 2021–22.

Östra divisionen

● Carolina Hurricanes, New Jersey Devils, New York Rangers, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning är redan klara för slutspel.

● Fyra lag – Florida Panthers, New York Islanders, Pittsburgh Penguins och Buffalo Sabres – slåss om divisionens två wild card-platser, alltså de sista platserna till slutspelet. Endast en poäng skiljer de tre första lagen åt, med två matcher kvar att spela. Pittsburgh har visserligen en poäng upp till Florida och New York, men har på förhand det ”enklaste” schemat kvar med möten mot bottengängen Columbus och Chicago. Pingvinerna från Pennsylvania är dock farligt nära att missa slutspelet för första gången sedan 2006.

Eftersläntrarna Buffalo grep sista halmstrået i helgen i och med en imponerande seger över Carolina – men trots att man har två matcher till godo på konkurrenterna ser läget mörkt ut för Sabres, som inte deltagit i slutspelet på 12 år.

Noterbart är att en matchserie i öst redan är bekräftad: Toronto ställs mot Tampa Bay i den första rundan.

I övrigt är kampen om Presidents Trophy – titeln till NHL:s poängstarkaste lag under grundserien – redan avgjord sedan länge. Suveränerna Boston leder ligan överlägset, och får ses som den största favoriten till att plocka hem Stanley Cup-bucklan. Samtidigt går Colorado och Vegas en hård kamp om att vara bäst i väst.

I den andra änden av tabellen ”slåss” tre lag – Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks och Anaheim Ducks – om att hamna sist i ligan och därmed få en procentuell fördel när det är dags för NHL-draften i sommar.