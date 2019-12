Backarna avgjorde för magsjukt Djurgården

– Vi är glada över att vinna i Globen. Men tyvärr blev det en match präglad av mycket magsjuka för vår del, konstaterade Djurgårdens tränare Robert Ohlsson.

– Tre man kom inte till spel, och tre fick kliva av under matchen. Ser det därför som en heroisk insats utifrån förutsättningarna. Och faktum är att nu vet jag inte vilka som kan spela mot Rögle på måndag.

Frånsett de inledande minuterna dominerade Djurgården den första perioden. De vann närkamper, forecheckade högt och tillät inte Skellefteå att bygga spel.

Linus Hultström gav välförtjänt Djurgården ledningen efter 12.12, framspelad av Olle Alsing, i powerplay. Patrik Berglund screenade bort Skellefteåmålvakten Mantas Armalis, som aldrig såg skottet komma.

Men trots att Djurgården hade 80 procent av perioden, och vann skotten med 14–5, så var det ändå 1–1 inför den andra perioden.

Skellefteå utnyttjade ett powerplay. Joakim Lindström spelade fram lagkaptenen Oscar Möller som dundrade in kvitteringsmålet.

Spelet jämnade ut sig i den andra perioden. Skellefteå fick en gyllene möjlighet att ta ledningen efter 4.35. Adam Pettersson kom fri, men stördes i avslutet av en slashing från Dick Axelsson. Straff för Skellefteå. Men Joakim Lindström träffade stolpen.

I stället kunde Djurgården gå fram till 2–1 tre minuter senare. Skellefteås Filip Berglund svarade för en indianare i mittzon, vilket innebar fritt fram för Gustav Possler och Linus Hultström.

Possler släppte snett bakåt sedan han dragit Mantas Armalis. Upphakad försökte Hultström bromsa in, men styrde samtidigt Posslers passning in i det öppna målet med ena skridskon.

Efter videogranskning godkändes målet. Men det var en tveksam situation, då det såg ut som Hultström vinklade skridskon för att styra in pucken.

– Det känns så här efteråt som 2–1-målet blev väldigt avgörande för matchen, och Djurgården spelade sedan väldigt bra på ledningen, sade Skellefteås tränare Tommy Samuelsson, vilket Robert Ohlsson instämde i.

I slutskedet av perioden hade Djurgården två superlägen att öka på ledningen. Men Mantas Armalis rädde frilägen för Niclas Bergfors och sedan Gustav Possler.

Och med tre sekunder kvar var det i stället nära en kvittering. Men Jesper Frödéns avslut gick via målvakten Karri Rämö, stolpen och ut.

Djurgården hade totalt sex spelare borta, bland dem Alexander Holtz som spelar junior-VM. Nu tvingades en magsjuk Jesper Pettersson lämna matchen i början av andra perioden. I slutet av samma period klev Patrik Berglund av, magsjuk och skadad. Och Albin Grewe stod över tredje perioden, också på grund av magproblem.

Drygt tre minuter in på slutperioden fick Djurgården det viktiga tredje målet. Marcus Högström, som gjorde sin 200:e match i SHL, skottfintade bort Petter Granberg innan han tog ett tog ett lågt avslut ur dålig vinkel, som smet in under Mantas Armalis.

För Djurgårdens del innebär trepoängaren att jakten på en plats ovanför kvartsfinalstrecket fortsätter. Det skiljer sex poäng upp till Rögle på sjätte plats, som man möter i en sexpoängare på måndag.