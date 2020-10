Backarna visade vägen för Frölunda

Gästernas tränare Thomas Berglund var besviken efteråt.

– Vi blir väldigt hårt straffade av domarna under en kort sekvens när vi får tre utvisningar, säger Berglund till C More om det avgörande skedet i andra perioden.

Luleå började bäst. Men i slutet av första perioden dominerade Frölunda, som också hade två ribbträffar.

Vid 9.04 i andra perioden tog Frölunda ledningen. Johan Sundström tog fram pucken från sarghörnet och passade till backen Stefan Elliott, som helt ostörd sköt 1‒0 via stolpen.

Mindre än en minut senare, efter 9.59, kom 2‒0. Elliott passade till backkompisen Jesper Sellgren, som snabbt åkte upp på vänstersidan och sköt ett lite överraskande skott som gick in bakom Jesper Wallstedt i Luleås mål, medan lagen hade var sin spelare utvisad.

Strax därefter fick Luleå två man utvisade, varpå Stefan Elliott vid 13.18 kunde skjuta 3‒0 i spel fem-mot-tre. Vilken period för den 29-årige kanadensaren, som inte gjort något mål i sina tio första matcher för Frölunda!

Passningen till 3‒0? Den kom från Jesper Sellgren, som kom till Frölunda inför denna säsong från just Luleå, och nyss själv målskytt (2‒0).

– Jag känner de flesta i laget. Det är extremt kul att få tampas med dem därute, säger Jesper Sellgren till C More om att möta sina tidigare lagkompisar.

Luleås lagkapten Erik Gustafsson var mindre glad efter andra perioden.

– Vi är lite slarviga med puckhanteringen, och låter dem vända på halvdistans hela tiden, och gör det lite lätt för dem, säger Erik Gustafsson till C More.

– Vi har oss själva att skylla, tycker Gustafsson.

Noel Gunler reducerade för Luleå efter 6.56 i sista perioden. Med tre minuter kvar ökade Simon Hjalmarsson till 4‒1.