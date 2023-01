Bäckström nära comeback efter riskabelt ingrepp

Washingtonstjärnan har dragits med stora höftproblem de senaste åren och missade bland annat inledningen av den förra ishockeysäsongen. För att få bukt med problemen begav sig 35-åringen i somras till Belgien för att lägga sig på operationsbordet.

Då, i juni 2022, kunde man inte ge någon tydlig prognos för när Bäckström skulle vara tillbaka, men nu är det nära.

– Det känns jättebra. Det är kul att vara tillbaka på isen. Vi har jobbat hårt de senaste veckorna och det känns bra. Nu handlar det bara om repetition, att åka skridskor och sådana saker, säger Nicklas Bäckström till nhl.com.

Washingtons tränare Peter Laviolette säger att både Bäckström och Tom Wilson, som opererade knäet förra våren, snart kan vara tillbaka.

– Det är nära för båda två. De är ute på isen och tränar hårt varje dag. De följer inte med oss på den kommande bortaresan men det är nära, jag tror inte att det dröjer länge, säger Laviolette.

Den typen av höftoperation som Bäckström genomgick – där patienten får en så kallad ytersättningsprotes – är långtifrån någon säker lösning. Av de NHL-spelare som tidigare gjort ingreppet är det bara en, backen Ed Jovanovski, som kunnat återvända till spel, skriver nhl.com. Anaheims Ryan Kesler, som opererade båda sina höfter 2019 respektive 2020, kom exempelvis aldrig tillbaka. Och för nämnde Jovanovski blev det till slut bara ytterligare 37 matcher i karriären innan också han tvingades lägga av.

Det finns dock positiva exempel. Tennisstjärnan Andy Murray och NBA-spelaren Isaiah Thomas är två som har kommit tillbaka på högsta nivå efter ingreppet.

– Jag har pratat med några killar som har kommit tillbaka till idrotten: Andy Murray, Isaiah Thomas och några som spelar hockey i högstaligan i Sverige. Alla har haft positiva upplevelser. Det är naturligtvis skönt att höra, sade Nicklas Bäckström i en intervju med NBC Sports i september.

Den brittiske tennisspelaren Andy Murray är ett exempel på en idrottare som kommit tillbaka efter ingreppet. Foto: Alastair Grant/AP

När den svenske stjärncentern väl gör comeback gör han det i ett lag i medvind. Washington har tagit poäng i åtta raka matcher.

– När laget spelar så här bra kan det kanske vara till min fördel, säger Bäckström till nhl.com.

– Mina lagkompisar kommer att hjälpa mig att komma in i det under de första matcherna när jag är tillbaka. Men jag kommer inte att gå in och förändra en massa saker, jag ska bara försöka komma in i laget och vinna hockeymatcher.

