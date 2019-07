Bahta tar strid mot avstängningsbeslutet

Det svenska Riksidrottsförbundet stängde av löparen.

Detta efter att: ”Bahta tre gånger under ett år, mellan juni 2017 och maj 2018, brutit mot reglerna för vistelserapportering i antidopningssystemet. En gång genom att ha lämnat in uppgifterna för sent och två gånger genom att hon inte befann sig där hon hade angivit att hon skulle vara”, vilket DN rapporterade om den 24:e juni då det slutgiltiga beskedet kom.

Hon har därför stängts av fram till den 1 september 2019, något nu Bahta är missnöjd med. Kvaltiden till VM i Doha utgår 6 september och mästerskapet börjar 27 september.

Bahta anser att dopingsnämnden, dopingskommissionen och riksidrottsnämnden är samma juridiska person och därför har processen inte varit opartisk. Hon hävdar också att jäv förekommit i både dopingskommissionens och Riksidrottsnämndens hantering.

Nu vill hon dessutom se att avstängningen inte ska gälla tills hovrätten avgjort målet.

”Bahta yrkar att Svea hovrätt fastställer att Riksidrottsnämndens beslut är ogiltigt, alternativt upphäver beslutet. Hon yrkar också att hovrätten – omedelbart och utan mot- partens hörande – beslutar att inhibera Riksidrottsnämndens beslut för tiden intill dess att hovrätten har avgjort målet och förklarar att avstängningen tills vidare inte ska gälla”, skriver det juridiska ombudet Thore Brolin i stämningsansökan.