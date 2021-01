Bänkspelarna bakom upphämtningen

När det gick grus i maskineriet skickade förbundskapten Glenn Solberg in bänkspelarna, och Sverige kunde jobba ikapp. Killar som inte var lika välscoutade av Belarus, som de mer erfarna i det svenska laget

Hampus Wanne satte sju mål på sju avslut.

22-årige Alfred Jönsson, som bara gjort två landskamper innan VM, låg bakom mycket av upphämtningen, gjorde sex mål.

Felix Claar klev in och ersatte mittnian Jim Gottfridsson, som kom helt snett från start.

Tillsammans låg de bakom upphämtningen, från åtta mål ner till det gastkramande slutet.

– Första halvlek var under all kritik. Det känns lite som en förlust, trots att vi hämtade in och tog poäng, sade Wanne.

Felix Claar tyckte att oavgjort var rättvist, sett över 60 minuter.

– Men att vi tappade segern precis på slutet känns tungt.

Claar sade att det kändes som Sverige skulle rycka i och med att man kvitterade relativt tidigt i den andra halvleken.

– Men rycket kom aldrig

Vad ändrades när ni kom in från bänken?

– Vi ändrade inget spelmässigt. Vi skulle bara se till att få upp farten i spelet.

Varför gick det snett i inledningen?

– Vi slängde bort bollar, hade för lite fart, spelade för lite i sidled. Belaruss stressade oss helt enkelt, sade Claar.

Alfred Jönsson, som missade det sista svenska avslutet, som kunde inneburit seger, var både nöjd och missnöjd.

– Nöjd med att vi kämpade vidare och kunde jobba oss tillbaka. Missnöjd med att vi tappade bort segern.