Bara arrangörsländer i EM-semifinalerna: ”Stor fördel”

Upplägget har kritiserats ända sedan det presenterades av Uefas dåvarande president för snart tio år sedan. För med ett EM som spelas i 11 olika städer runtom Europa har det blivit mycket resande för landslag som Schweiz, Polen och Belgien.

På andra sidan skalan finns arrangörsländerna som tillbringade de dryga två veckorna när gruppspelet pågick på hemmaplan. Bland dessa märks Spanien, Italien, Danmark – men också England, som utöver gruppspelet även spelat åttondelsfinal och semifinal på Wembley i London. Där spelas även finalen.

Sambandet i att det är fyra av dessa länder som också har nått semifinalerna, som inleds under tisdagskvällen när Spanien ställs mot Italien, är svårt att slå fast med exakthet. Men att det inneburit fördelar är det ingen tvekan om enligt Vicki Blommé, före detta elitspelare och numera expertkommentator på C More.

– Jag ser det som en stor fördel i att få en trygghet och en rutin kring matchen som man inte får om man byter arena. Ta Italien som hållit till i Florens och spelat sina gruppspelsmatcher i Rom. Det är klart att det tar mindre på krafterna, säger hon.

– Man ska inte underskatta publiken heller. Under delar av matchen, som när man hamnar i ett underläge är den ett viktigt stöd, fortsätter hon.

Publik har saknats på läktaren sedan vintern 2020 men är nu tillbaka. Blir det en extra stor skjuts för hemmalagen då?

– Ja, men den skjutsen tror jag båda lagen får oavsett om publiken är med en eller emot en. Generellt sett mår alla lag bra av publik.

Upplägget har fått en hel del kritik både före mästerskapet och under. Hur tycker du att det har fungerat?

– Med covid-situationen har det inte blivit bra så är det bara. Ur en miljöaspekt känns det ju också onödigt att flyga på det här sättet så jag tycker inte att det här är något inför framtiden av flera anledningar. Jag hoppas det var första och sista gången vi såg den här typen av upplägg, säger Vicki Blommé.

Även den före detta elitdomaren, numer SVT-expert, Jonas Eriksson är inne på en liknande linje.

– Det påvisar ju tydligt hemmalagens starka fördel där vi släppt in publik för första gången på ett och ett halvt år. Framför allt i ett sådant här mästerskap där resor är en väldigt viktig del – logistiken, nya miljöer och att slippa nattflyg, säger han till SVT.

