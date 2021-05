Barça-stjärnan stöttar fotbollsflickor i hemlandet: ”Kvinnorna är Afrikas hopp”

Den som minns Sveriges VM-premiär i fotboll 2015 minns kanske Asisat Oshoala med fasa.

Det då 20-åriga nigerianska stjärnskottet fullständigt lekte med det svenska försvaret i Winnipeg, när Nigeria hämtade upp 0–2 till 3–3.

– Gud är på min sida, sade Oshoala om karriärens första VM-mål.

Kort före matchen hade anfallaren, som då spelade i Liverpool, utsetts till världens bästa spelare av BBC.

– Men priset var inte bara mitt, sade Oshoala till DN.

– Det var hela Afrikas. Jag tror att den här utmärkelsen kan hjälpa afrikansk damfotboll.

VM-debuten 2015. Asisat Oshoala mot Sveriges Caroline Seger i Winnipeg. Nigerianskan var matchens lirare i 3–3-mötet. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Sex år senare är Asisat Oshoala en av de allra största stjärnorna i Europafotbollen. Och dessutom en ännu större förebild i Nigeria och Afrika.

Fyra gånger om har hon utsetts till Afrikas bästa spelare, och sedan hon anslöt till Barcelona 2019 har hon radat upp titlar.

Under hennes debutsäsong i Barcelona tog sig den spanska klubben till Champions League-final men föll med 1–4 mot Lyon. Nu går man för bucklan, i söndagens final mot Chelsea i Göteborg.

– Stämningen är väldigt hög, säger 26-åringen inför matchen i en intervju med fotbollssajten Futbolita.

– Chelsea vann ju sin liga för några dagar sedan i England, och vi vann vår liga för några dagar sedan. Det kommer bli en väldigt intressant match.

Skadeproblem under våren har visserligen gjort att stjärnan inte är given i elvan på Gamla Ullevi. Oshoala testades på lördagens träning på Gamla Ullevi, men klart är att nigerianskan under åren har fortsatt kampen för damfotbollen i sitt hemland, i storstaden Lagos och egentligen i hela Afrika. Efter alla framgångar startade hon 2019 Asisat Oshoala Foundation, en stiftelse som ska stärka fotbollsspelande tjejer.

– Vi behöver alla hjälpas åt för att få damfotbollen att växa, eftersom kvinnorna är Afrikas hopp, har Oshoala sagt till nigerianska The Guardian.

– Vi behöver marknadsföra damfotbollen över hela kontinenten.

”Vi jobbar bara med kvinnor eftersom män får tillräckligt med möjligheter ändå”, säger Oshoala om sin stiftelse som stöttar fotbollsflickor i Nigeria. Foto: Adam Ihse/TT

På Barcelonas hemsida skrev stjärnan själv ett inlägg i höstas, under rubriken ”Mina egna ord”:

”Vi (stiftelsen) jobbar bara med kvinnor eftersom män får tillräckligt med möjligheter ändå”, skrev Oshoala.

”Jag pratar med tjejerna och försöker göra dem mer trygga, hjälper dem att hitta en klubb. Vi har hjälpt runt 5.000 flickor. Det är mitt lilla bidrag till Lagos.”

Hon fortsätter:

”Det är svårt för flickor i Afrika att spela fotboll eller idrotta över huvud taget. Många möter samma problem som jag gjorde när jag var liten, att föräldrarna inte låter dem spela eller att det inte finns några möjligheter för kvinnliga spelare. Jag säger att de aldrig ska ge upp – att de ska fortsätta fajtas, och tro på sig själva.”

Om man bara tror tillräckligt mycket kan drömmar slå in, skriver Barcelonastjärnan.

Räkna med att många barn och unga följer hennes dröm på söndagen.

