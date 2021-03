Barcelonas nye ordförande kommer knappast till dukat bord

Söndagens omröstning, där klubbens 150.000 medlemmar fäller avgörandet, är den viktigaste i klubbens senare historia. För bakom den enorma intjäningsgraden, runt tio miljarder kronor per säsong, har det funnits ett dolt skuldberg på 12 miljarder kronor, som nu avtäckts. Framför allt orsakat av de abnorma lönekostnaderna, de högsta i fotbollsvärlden.

De tre kandidaterna är Joan Laporta, Victor Font och Toni Freixa. Tre olika personligheter som var och en har sin syn på hur klubben ska komma på fötter igen.

Joan Laporta var ordförande i klubben 2003–2010 och söker nu nytt mandat. Foto: Hernan Muñoz/AP

Joan Laporta har innehaft posten tidigare, från 2003 till 2010. Alltså under den period då storlaget med spelare som Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Gerard Piqué, Carles Puyol, Thierry Henry, Dani Alves, Yaya Touré, Sergio Busquets och Eric Abidal byggdes och sedan vann allt som gick att vinna.

Det var också Laporta som hade modet att satsa på ett totalt oprövat kort när Frank Rijkard skulle ersättas som tränare sommaren 2008 – Pep Guardiola, som endast hade erfarenhet av en enda tränarsäsong, i fjärde divisionen, med Barcelona B.

Victor Font ses som den främste utmanaren till Laporta. Font är en tung företagsledare inom telekom som gjorde klart redan 2018 att han tänkte kandidera vid kommande ordförandeval. Font har förklarat att Xavi accepterat erbjudandet att bli general manager för klubben om Font blir vald. Ett annat namn som Font kommer att ta med sig in i organisationen är Jordi Cruyff.

Toni Freixa representerar kontinuitet. Han satt i styrelsen under Laportas tid som ordförande. Han har även jobbat under såväl Sandro Rosell som Josep Maria Bartomeu, Laportas båda efterträdare, som båda skakat galler.

Rosell för att ha tvättat mångmiljonbelopp i samband med Neymar-affären, och Bartomeu för korruption i anslutning till ”Barçagate” (utsläppt ur häktet mot borgen medan utredningen fortsätter).

Freixa är advokat och han har i en intervju med radiokanalen RAC-1 tagit ut svängarna och sagt att han omedelbart kan skaka fram motsvarande 2,5 miljarder kronor att användas för spelarköp. Och spelarna han ”lovar” köpa är Kylian Mbappé och Erling Håland. Han bygger dessutom sin kandidatur på löftet att skriva kontrakt med Eric Garcia och David Alaba, som i sommar kan lämna Manchester City respektive Bayern München som bosmanspelare.

Alla tre kandidater vill behålla Lionel Messi. Foto: Bagu Blanco/Shutterstock

Hur ser de tre kandidaterna på situationen med Messi, som är fri att lämna gratis efter säsongen?

Fotbollsjournalisten Guillem Balague, som regelbundet jobbar för brittiska BBC, The Times, The Observer och den dagliga spanska sporttidningen AS, har pratat med samtliga tre kandidater. Och de vill givetvis alla behålla Messi.

Laporta ser Messi som högsta prioritet i sin kandidatur till presidentposten.

Font säger att behålla Messi är nyckeln till ett framtida framgångsrikt Barcelona.

Freixa hoppas kunna erbjuda hållbara villkor så att Messi stannar.

Barcelona beskrivs som konkursmässigt. Hur ska man ta sig ur den situationen?

Laporta konstaterar krasst att man måste hantera skulderna, och samtidigt hitta nya intäktskällor.

Font konstaterar att en stor del av de 12 miljarder kronor klubben har i skulder är kortfristiga skulder. Och han konstaterar att klubben riskerar att förlora den unika positionen, att 150.000 medlemmar äger klubben, om inte skulderna kan hanteras.

Freixa säger att läget är kritiskt, men att klubben varit i en liknande position tidigare. Berättar att när Sandro Rosell tillträdde som ordförande 2010 låg intäkterna på 4 miljarder kronor, och de totala skulderna på 5,6 miljarder kronor. Han konstaterar att man måste ta tag i skulderna, men även se över samtliga lönekostnader.

Hur ska Barcelona bli lika konkurrenskraftigt som tidigare?

Laporta menar att situationen påminner om den som var när han tog över som ordförande 2003. Laget hade inte vunnit några titlar på flera år, och klubben var skuldsatt. Men man tog sig ur situationen genom att skapa bättre strukturer.

Font pratar om att ta sig tillbaka till rötterna, från akademiverksamheten och uppåt. Och för att få rätt struktur på det arbetet vill han ta in Xavi som general manager.

Freixa konstaterar att Barcelona inte längre spelar den typ av fotboll som utmärkte klubben. Och för att hitta en väg tillbaka vill han ta in den tidigare spelaren Lluis Carreras i en övergripande position. Carreras hade Johan Cruyff som tränare under sin karriär, och han spelade ihop med bland andra Pep Guardiola och Tito Vilanova.

Barcelona är en klubb som ägs av de 150.000 medlemmarna. Behöver man lämna den strukturen och ta in externa investerare/ägare för att fortsatt vara en toppklubb?

Här är de tre kandidaterna inte helt överens.

Laporta vill behålla Barcelona som en medlemsklubb och jobba långsiktigt, inte jaga några snabba lösningar.

Freixa är helt emot att bolagisera klubben. Han anser att det är en farlig väg att gå.

Font däremot kan tänka sig att sälja av 49 procent för att få in kapital. Inte för att få in pengar som används kortsiktigt, utan för att använda externt ägande till att stärka varumärket ytterligare internationellt.

Läs mer: Trots 12 miljarder i skulder lär Barcelona knappast gå i konkurs