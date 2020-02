Baryard blickar mot OS: Klart att vi ska vinna

– Så det är klart som tusan att vi ska vinna i Tokyo. Har vi allt på plats kommer Sverige att vinna lagtävlingen. Det är åtminstone min känsla.

Malin Baryard Johnsson fortsätter med ett leende:

– Men tyvärr har det ju hänt förr att det inte blir som det är tänkt. Vi skulle ju vunnit EM i somras också.

Efter en urstark vår och sommar kom det svenska EM-laget till Rotterdam som guldfavorit för första gången någonsin.

Det slutade med en femte plats.

– Med viss distans tror jag att det som hände i EM var jättebra för oss alla, säger Malin Baryard Johnsson.

– För så länge allt går bra vrider och vänder man inte riktigt på alla detaljer. Nu har vi fått göra det, och förhoppningsvis kommer det att göra oss ännu lite bättre i Tokyo.

De internationella hästtävlingarna i Göteborg, som avslutas på söndagen, är för de flesta svenska landslagsryttare också slutpunkten på inomhussäsongen.

Nu drar snart den viktiga utomhussäsongen i gång, och för Malin Baryard Johnsson och hennes egensinniga och svårridna sto Indiana innebär det en hel del resande eftersom de kommer att delta i Global Champions Tour.

Bland annat väntar tävlingar i Mexiko och Miami.

– Jag har en fördel i år eftersom jag nu vet vilka tävlingar hon (Indiana) trivs på och kan välja bort tävlingar där hon inte tycker det är lika roligt att vara, säger Malin Baryard Johnsson.

– Numera blir hon sällan imponerad vilket är väldigt tacksamt. Hon är svår nog ändå utan att man behöver addera det också, fortsätter Malin med ett leende.

I OS i Rio för fyra år sedan tog Sverige ett OS-silver individuellt. Ekipaget som gjorde det var Peder Fredricson och hästen All In.

När Fredricson nu laddar för OS i Tokyo gör han det med fyra möjliga OS-hästar, som alla kommer att matchas mot Tokyo, hemma i stallet.

Men drömmen är att kunna försvara medaljen – ja, kanske till och med ta en ännu ädlare valör, tillsammans med All In.

– Jag ska inte sticka under stol med att det vore en dröm om All In är i bra form lagom till OS, säger Peder Fredricson.

Du tror alltså att All In har ett mästerskap till i sig?

– Det är svårt att säga helt säkert redan nu. Förra året var han väldigt bra under första delen av säsongen då vi till exempel vann i Stockholm, Hamburg och Falsterbo. I EM gick han inte riktigt lika bra. Det var ingen katastrof, men han var inte riktigt i den formen som han kan vara.

– I år väljer jag därför att starta hans säsong lite senare. Först i slutet april börjar jag tävla med honom.

Under de senaste fem-sex åren har Sverige utvecklats rejält som hoppnation, och kampen om vilka fyra ekipage som får åka till Tokyo kommer att bli hård.

Strax efter midsommarhelgen planerar hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarcrona att presentera laget som ska rida för guld.

