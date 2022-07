Basebollkort väntas slå rekord – värt 100 miljoner

Det nuvarande rekordet för ett samlarkort är 6,6 miljoner dollar för ett kort på Johannes Peter ”Honus” Wagner från 1909.

Oavsett slutpriset så kommer det att vara en rejäl vinst för den nuvarande ägaren, en entreprenör för avfallshantering i New Jersey, som köpte det för 50 000 dollar, ungefär en halv miljon kronor, på en utställning i New York 1991.

Bland Mickey Mantles meriter finns 20 all star-matcher och sju World Series-titlar. Han utsågs till mest värdefulle spelare i American League, som är en del av nordamerikanska basebolligan, tre gånger.

Därtill har New York Yankees pensionerat hans tröjnummer 7. Han valdes även in i Hall of Fame 1974. Mantle dog i augusti 1995.

Rättelse: I en tidigare version angavs fel tid för kortets tillverkning. Rätt ska vara 1952.