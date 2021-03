Basketlegendaren död – var en av LA Lakers största

Baylor avled under måndagen av naturliga orsaker, omgiven av sin familj. Detta skriver Los Angeles Lakers i sina sociala kanaler.

Elgin Baylor draftades först i första rundan i NBA-draften 1958 till Minneapolis Lakers. Laget skulle två år senare flytta till Los Angeles och bli det mycket mer kända varumärket LA Lakers. Under 14 säsonger blev Baylor uttagen till All star-laget elva gånger och har blivit invald i basketens Hall of Fame.

Basketvärlden sörjer Baylor med inlägg på sociala medier från NBA, Los Angeles Lakers, Magic Johnson, LeBron James och många fler stora namn.

”Innan Michael Jordan gjorde fantastiska saker i luften, så gjorde Elgin Baylor det”, skriver Magic Johnson.

”För alltid!!!! Vila i paradiset legendar”, skriver LeBron James på Instagram.

Baylor är känd för att ha definierat och moderniserat small forward-positionen för efterföljare så som Larry Bird, Scottie Pippen, LeBron James och Kevin Durant. Han har även fortfarande rekordet för flest poäng i en finalmatch. 1962 stod han för 61 poäng och plockade 22 returer när hans Los Angeles Lakers vann match fem mot Boston Celtics. Detta var innan trepoängslinjen infördes.

Baylor tränade även New Orleans Jazz i perioder under 1970-talet och var en ledande aktivist under medborgarrättsrörelsen i USA på 1960-talet.

Trots sina rekord och det stjärnlag Elgin Baylor var en del av tillsammans med Wilt Chamberlain och Jerry West så vann han aldrig en NBA-titel utan förlorade sju finaler. Mycket av detta berodde på att han hade oturen att spela samtidigt som det mest framgångsrika basketlaget genom alla tider, Boston Celtics under 60- och 70-talen, med storstjärnan Bill Russell som har flest NBA-titlar i historien med elva stycken.