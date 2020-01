Basketstjärnan Kobe Bryant död i helikopterkrasch

Enligt TMZ ska fem personer ha befunnit sig i Bryants privatägda helikopter när den störtade nära Calabasas utanför Los Angeles vid 10-tiden på söndagsmorgonen lokal tid. Helikoptern, som var av typen Sikorsky S-76, tog eld i samband med kraschen som ägde rum i ett skogsområde, skriver Los Angeles Times.

– Vittnen har berättat hur man såg hur helikoptern verkade ha problem och störtade mot marken väldigt snabbt, säger brandchefen Tony Inbrenda i en intervju med KABC.

Nöjestidningen Variety skriver att man har fått bekräftat från myndigheter att Bryant var med ombord på helikoptern.

Räddningsarbetare på plats utanför Calabasas där helikoptern kraschade. Foto: Gene Blevins/Reuters

41-årige Kobe Bryant har använt sig av helikopter för olika resor under de senaste åren, skriver TMZ.

Bryant räknas som en av de största inom basket genom alla tider och spelade bland annat 18 All-starmatcher under sina 20 år med LA Lakers, det enda lag spelade för under sin tid i NBA. Under de åren tog han fem NBA-titlar.

Kobe Bryant var fram till i går NBA:s tredje främste poänggörare genom tiderna då han passerades av LeBron James som också han spelar för LA Lakers. Då hade han hunnit bli legendarisk genom att bli den yngste spelaren i NBA:s historia att nå 30.000 poäng under sin karriär, en karriär han avslutade 2016.

2018 tilldelades Bryant en Oscar för Bästa animerade kortfilm ”Dear basketball” och samma år publicerades Bryants memoarer ”The mamba mentality: How I play”.

2003 fläckades hans karriär av anklagelser om sexuella övergrepp men anklagelserna nådde aldrig domstol. Istället gjordes en privat uppgörelse.

Bryant var gift och far till fyra döttrar. Den yngsta av dem, Capri, föddes i juni 2019.

Los Angeles Countys sheriffkontor bekräftar att fem personer har omkommit i en helikopterkrasch i Calabasas.

https://twitter.com/LASDHQ/status/1221514409056432128

https://twitter.com/latimes/status/1221522470173200384

Texten uppdateras.