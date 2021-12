Bästa polarna återförenade – nu ska de jaga medalj

Redan förra året var det nära att Eklund och Holtz, som då båda spelade i Djurgården, skulle få spela junior-VM tillsammans.

Båda två var uttagna till mästerskapet, men bara några dagar före avresan till Kanada testades William Eklund positivt för covid-19. Därmed blev det inget JVM-spel för hans del.

– Det var naturligtvis väldigt snöpligt förra året, säger 19-årige William Eklund.

Den här gången var det länge osäkert om Alexander Holtz skulle vara tillgänglig för spel. Under hösten har 19-årige Holtz, som efter förra säsongen lämnade Djurgården, pendlat mellan NHL-laget New Jersey och klubbens farmarlag.

Frågan var därför om New Jersey var beredda att släppa i väg honom för landslagsspel under ett par veckor. Efter en tids funderande fick Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén klartecken från New Jersey. Alexander Holtz var klar för JVM, som även i år spelas i Kanada.

Därmed kunde Eklund och Holtz, som under stora delar av förra säsongen spelade i samma kedja i Djurgården, återförenas både på och utanför isen.

– Det här är ju vår sista chans att spela tillsammans i juniorsammanhang så det betyder väldigt mycket, säger William Eklund.

Dessutom får Juniorkronornas stjärnor fira julafton tillsammans.

William Eklund inledde säsongen i NHL-laget San Jose, men efter nio NHL-matcher lånades han ut till Djurgården resten av säsongen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

För 19-årige William Eklund har hösten varit händelserik. I likhet med Alexander Holtz inledde han säsongen i Nordamerika, och han gjorde det på ett övertygande sätt.

Redan från start fick han stort förtroende i sin NHL-klubb San Jose, och de flesta räknade med att han skulle bli kvar där resten av säsongen.

Men efter nio spelade matcher – som är gränsen för hur mycket en rookiespelare kan spela i NHL innan första året på kontraktet aktiveras – kom beskedet att San Jose beslutat sig för att låna ut honom till Djurgården under resten av säsongen.

”Det här var ett av de tuffaste besluten som vi har behövt ta”, sa San Joses general manager Doug Wilson i ett uttalande.

”På sina nio NHL-matcher som tonåring har han visat att han kommer bli en speciell spelare i den här ligan men till slut känner vi, med tanke på hans långvariga utveckling, att det är bäst att återvända till Sverige.”

William Eklund kom hem till ett Djurgården som befinner sig i kris.

– Det enda jag kan göra är att försöka göra mitt bästa varje dag, och koncentrera mig på nuet och det som jag kan påverka, säger William Eklund.

Förra säsongen spelade kompisarna Alexander Holtz och William Eklund tillsammans i Djurgården. Nu har de återförenats i Kanada där junior-VM inleds på annandagen. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

De svenska juniorerna lämnade Sverige redan onsdagen den 15 december. Efter några dagar i karantän har de sedan tränat i kanadensiska Red Deer som ligger mellan Edmonton och Calgary.

Det är också där som Juniorkronorna kommer att spela sina gruppspelsmatcher. På annandagen möter Sverige Ryssland i premiärmatchen.

– Jag tycker vi har alla verktyg i vår trupp som krävs. Nu ska vi se till att få ihop det under mästerskapet också, säger William Eklund.

– Det kommer att vara smådetaljer i spelet som avgör, men jag kan lova att vi kommer att vara ett hårt jobbande lag som är jobbiga att möta för motståndarna.

Sverige har hamnat i en tuff grupp. Utöver premiärmotståndarna Ryssland ingår också USA, Schweiz och Slovakien i gruppen.

– Jag tror bara att det är bra att vi vet att vi måste tävla varje match, säger William Eklund.

JVM-premiären Annandag jul är det dags för premiär i junior-VM i ishockey där gruppspelet avgörs i Edmonton respektive Red Deer. Här är matcherna som spelas premiärdagen (svenska tider): 20.00 Finland-Tyskland, Edmonton 22.30 Sverige-Ryssland, Red Deer 01.00 Kanada-Tjeckien, Edmonton 03.30 USA-Slovakien, Red Deer Visa mer

