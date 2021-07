Beachvolley i 34 grader – när blir det farligt att idrotta?

Långt innan någon hade hört talas om det nya utbrottet av coronavirus sågs värmen som det stora problemet i OS. Höga temperaturer i kombination med hög fuktighet gör det svårare att prestera som vanligt.

Tidigt under 2020 gick arrangörerna med på att flytta maratonloppet av säkerhetsskäl till det svalare Sapporo som ligger 80 mil norr om Tokyo.

Den amerikanska OS-truppen har i förberedelserna inför OS inspirerats av hur USA förbereder soldater för postering i öknen.

USA har med sin särskilt avdelade fysiolog arbetat fysiskt, psykologiskt och känslomässigt för att skapa tillförsikten att hettan och fuktigheten inte är en negativ eller begränsande faktor för de aktiva, enligt Washington Post.

Kvinnliga kanadensiska roddare har tränat inomhus i 35 grader.

Det har den svenska kanotisten Linnea Stensils och andra svenska olympier också gjort i värmekammaren på Bosön. De har skruvat upp temperaturen till 35 grader och luftfuktigheten till 70 procent.

På beachvolleybollplanen i Tokyo vann på söndagen ett brasilianskt par över ett från Chile med 2-1 i set. Matchen pågick i 59 svettiga minuter.

Finns det en gräns när det blir farligt att tävla?

DN ställde frågan till Tomas Mårtensson, meteorolog i Sveriges olympiska kommitté, som är på plats i Tokyo. Han är också ansvarig för den så kallade kylsatsningen som ska hjälpa svenska olympier att klara värmen så bra som möjligt. Bland annat med en arsenal av kylvästar, kylhanddukar och kepsar som svalkar.

– Många av de internationella idrottsförbunden använder måttet som heter WBGT (Wet- bulbe globe temperature) som väger in temperaturen, fuktigheten och solstrålningen. Det är fuktigheten som är det jobbiga och som är anledningen till att värmebelastningen på kroppen blir hög, säger Tomas Mårtensson.

WBGT-faktorn uppskattar vilken effekt temperatur, fuktighet, vindhastighet och solstrålning har på människor. När den når ett visst värde tillämpas olika regler i olika sporter.

– Det är då vi ser vätskepauser i fotbollen mitt i halvlekarna till exempel. I dag (söndag) får de sporter som tävlar mitt på dagen säkert införa åtgärder. Annars försöker man senarelägga tävlingen eller lägga den tidigare för att det inte ska vara lika varmt, säger Mårtensson.

När han gick igenom WBGT-faktorn för den första tävlingsdagen i lördags fann han att värmen hade varit värst på Olympiastadion, där friidrotten ska avgöras. Där var det varmare än på till exempel beachvolleybollarenan, där det fläktade lite från floden.

– Men allra varmast var det innan OS hade börjat, säger SOK-meteorologen.

Då utfärdade japanska myndigheter fem dagar i rad varning för värmeslag i Tokyo.

– För den enskilda idrottaren är det viktigt att inte börja hantera värmen nu. De måste redan ha förberett sig på den och blivit vana, säger han om åtgärderna som för svenska olympier pågått i flera år.

I sin roll som meteorolog är Tomas Mårtensson ansvarig för väderprognoser för utomhussporterna i OS, utom för segling, som har sin egen meteorolog, som han samarbetar med.

Det annalkande ovädret i havet utanför Japan är klassat som en tyfon och har i flera dagar utmålats som ett hot mot OS. Roddtävlingar har redan flyttats och seglingen kan komma att påverkas.

Men när tyfonen Nepartak väntas dra in över land under måndagskvällen och under tisdagen kommer vädersystemet att ha bedarrat, enligt SOK-meteorologen.

– Som det ser ut nu kommer det att vara kuling i medelvind i Tokyo. Befinner man sig nära havet blir det kanske stormstyrka i vindbyarna. Lite längre in över landet kanske kuling i vindbyarna.

Nederbörden väntas bli cirka 30-40 millimeter.

– Det är en regnmätare full och det får vi hemma i Sverige också ibland, så det här är inte något exceptionellt.

Det var troligen av den anledningen arrangörerna efter viss tvekan beslöt att mountainbike cross-country med bland annat den svenska OS-guldmedaljören från 2016 Jenny Rissveds ska avgöras som planerat på tisdag.

När tyfoner bildas långt söderut nära ekvatorn ligger de väldigt stilla.

– När man då gör prognoser på dem blir spridningen stor och det blir osäkert vart de tar vägen. När de får fart minskar osäkerheten något, men i upptill två, tre dygn innan kan de göra en del plötsliga svängar, säger Tomas Mårtensson.

Därför är det svårt att förutsäga vart en tyfon tar vägen. Andra saker är lättare att förutsäga.

– Ute till havs där den här finns nu är det orkanstyrka, men så fort de närmar sig land tappar de i styrka, så är det alltid, och det kommer den här också att göra, säger han.