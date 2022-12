Efter storförlusten: ”Vad ska jag göra – börja gråta?”

Schweiz har inte missat ett fotbolls-VM sedan 2002 och gått vidare från tre raka gruppspel – men sättet alpnationen åkte ur mästerskapet på i Qatar vill man nog glömma så fort som möjligt.

Åttondelsfinalen mot Portugal var långt ifrån schweizarnas vassaste insats, och när det tidigt stod klart att deras motståndare däremot hade vaknat på rätt sida blev det en tung kväll på Lusail Stadium – från början till slut.

– Vi är alla besvikna. Vi vill be om ursäkt till hela det schweiziska folket, vi var inte i vårt bästa slag i dag. Vi förlorade matchen redan i första halvlek, säger Xherdan Shaqiri.

Granit Xhaka konstaterar att hans Schweiz förlorat med hela 1–6 mot Cristiano Ronaldos Portugal i VM. Foto: Jewel Samad/AFP

I halvtidsvilan var ställningen 2–0 till Portugal och efter att Gonçalo Ramos i den andra halvleken fullbordat sitt hattrick blev förlustsiffrorna till slut oväntat stora 6–1.

VM:s näst största utklassning, efter Spaniens 7–0 mot Costa Rica i öppningsmatchen, var därmed ett faktum.

– Portugal är för mig favoriter, det var de redan före turneringen. De har ett väldigt bra lag. Vi får se hur långt de går. Ni såg i dag hur bra deras offensiv är. De kan gå väldigt långt, säger Shaqiri.

Ett ihåligt Schweiz får lämna Qatar med en storförlust mot Portugal. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

När han möter pressen uppstår en kortare ordväxling med ett par serbiska journalister. Under gruppspelet säkrade Schweiz åttondelsplatsen via en 3–2-seger mot Serbien i ett politiskt laddat möte. Shaqiri gjorde mål – vilket han påpekade upprepade gånger under tjafset i den mixade zonen på Lusail Stadium.

På frågan varför Shaqiri ler när hans lag just förlorat med 1–6 i ett VM svarar 31-åringen kort innan han går vidare:

– Vad ska jag göra – börja gråta?

För Portugal väntar härnäst Marocko i kvartsfinal.

