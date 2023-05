Berggren om broderns stöd: ”Han lämnade allt”

Logga in

Två gånger tidigare har Jonatan Berggren varit med under Tre Kronors slutladdning inför VM. Men några VM-matcher har det inte blivit än. 2021 föll han bort i den allra sista gallringen och 2022 testade han positivt för covid dagarna före VM-starten.

– Covidsvaret kändes lite bättre i skallen än att bli petad som sista man. Covidåret så fick jag se den positiva sidan av det, det fanns inte så mycket jag kunde göra. Jag kände mig inte sjuk och fick vara lite extra med familjen, åka på semester med tjejen och bygga upp mig till en lång säsong.

– När jag blev petad som sista man hade jag spelat alla landskamper under säsongen. Den känslan vill jag inte vara med om en gång till.

Händer inget oförutsett så kommer 22-åringen att göra VM-debut mot Tyskland i Tammerfors den 12 maj. Under Tre Kronors VM-test mot Schweiz i Göteborg i torsdags fick han stort förtroende, spelade powerplay och svarade för två målgivande passningar.

Att spela fram till mål har varit hans signum genom karriären, men under de två säsonger som han tillhört Detroits organisation har målen börjat trilla in. 2021/2022 gjorde han 21 mål och 43 assist för AHL-klubben Grand Rapids Griffins och den gångna säsongen blev det 15 mål och 13 assist för Detroit Red Wings i NHL.

– Jag vet i tusan vad som hänt med målskyttet, jag är väl mer känd för att hitta lite passningar. Men jag tackar inte nej till att göra mål, det är en skön känsla.

– I Nordamerika får jag hela tiden höra: ”Det finns inga skott som är dåliga att ta.” Allt är så nära, allt är så kompakt i NHL. Allt kan gå in. Det har tagit en stund, men jag börjar tänka mer skott nu och det har gett en del extra kassar.

Jonatan Berggren firar ett mål mot Anaheim i NHL. Foto: Gary A. Vasquez/TT

Jonatan Berggren växte upp i Enköping. Hans äldre bröder Jakob och Jesper spelade hockey och för Jonatan var det ett självklart val att börja med sporten. Pappa Håkan spelade under huvuddelen av sin karriär i Enköping, men gjorde också två säsonger i Västerås i division 1 i slutet av 70-talet.

– Han var duktig. Lite lat säger de. Sen var han min hockeytränare tills Jesper tog över. Vi har varit en riktig hockeyfamilj.

Var det pappa som drog med dig till hockeyn?

– Ja, det tror jag. Det var ganska naturligt när båda brorsorna och han spelade. Jag hade väl inget riktigt val.

– Att som hockeyspelare växa upp i Enköping var grymt. Det fanns alltid is att åka på. Det var skola, is, käka lite matlåda, sen is igen. Det var guld.

Bröderna Jesper och Jakob är elva respektive nio år äldre än Jonatan.

– Alla börjar på ”J” så det var lätt när jag skulle ärva kläder, säger han.

När Jonatan Berggren var 13 år gammal dog hans pappa Håkan i cancer. Han blir först tyst en stund när minnena kommer upp.

– Det blev förstås en väldigt speciell situation. Vi i familjen kom varandra ännu närmare då, säger han sedan.

Två år senare gjorde drivet att utvecklas som hockeyspelare att Jonatan flyttade till Skellefteå. Då följde Jesper med som stöd.

– Han flyttade med direkt. Jag är lite hemmakär så det var svårt att flytta så långt norrut ensam. Han lämnade allt sitt för att hjälpa mig med att känna mig bekväm med att flytta upp. Det var riktigt snällt.

Jonatan Berggren i Skellefteåtröjan under debutsäsongen i SHL 2017/18. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Bröderna delade lägenhet i Skellefteå fram till att Jonatan för två år sedan flyttade till USA.

Till att börja med jobbade Jesper en del inom Skellefteå AIK, sedan utanför hockey,

– Hemma var han lite som en extramorsa för mig, lagade mat och så, säger Jonatan.

– Det var några fajter, men det var väldigt skönt att ha honom där.

Efter att Detroit missat att gå till NHL-slutspel åkte Jonatan hem till Enköping för att träffa familjen och träna – under ledning av Jesper som i dag är tränare för Enköpings U18-lag.

– Alltid när jag är hemma i Enköping så är det han och jag på isen, han lär mig lite tricks, hur jag ska tänka och så. Det är skönt att få lite nya idéer på hur man ska tänka i olika situationer.

– Även när jag är borta i Nordamerika så hörs vi nästan dagligen på telefon. Vi tjatar lite hockey och annat.

Du pratar inte hockey med Jakob?

– Nej, det är fiske som gäller för honom. Det är inte jag så förtjust i. Det är nog bara han i familjen som gillar det.

På tisdag reser den svenska VM-truppen till Tammerfors. Jonatan Berggrens egna första starka VM-minnesbilder är de från när Sverige vann 2013.

– Jag har kollat på dokumentären om det på Youtube ett par gånger. Det var när bröderna Sedin kom hem. Det är coolt att se hur bra de två var och att Sverige lyckades vinna guld.

Vilka spelare hade du som förebilder när du växte upp?

– Det var väl mest spelare i Enköping. Andreaz Persson hette en, han var cool, tyckte jag. Sen han man ju så klart lekt att man var ”Foppa” och gubbarna på landhockeyn.

Jonatan Berggren under en träning med Tre Kronor i Göteborg. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Vilka förväntningar har du inför VM?

– Det ska bli otroligt roligt. Det är alltid kul att spela i landslaget, få träffa folk man har spelat med förr och känner lite och att få spela för Sverige. Man har sett att det är bra drag på svenska fans på VM, speciellt när det är i Finland så är det nära också. Jag har stora förväntningar.

Kommer familjen över?

– Ja, de kommer. Och några vänner också. De är taggade.