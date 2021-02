Bergstrand får skarp kritik för uttalande om ledarskap i Nazityskland

I en lång helgintervju i Aftonbladet pratade Djurgårdens tränarduo Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf om sitt ledarskap.

Bergstrand vill att fotbollens ledarskapsutbildningar utvecklas och vågar ta in nya impulser.

Han säger att han skulle vilja veta hur Viktor Tichonov tänkte som ledare för det sovjetiska hockeylandslaget och hur Mike Keenan jobbade för att nå framgång i NHL.

I ett videoklipp som låg med i intervjun men som senare togs bort säger Bergstrand att man kan ta lärdom av vad andra kloka ledare gjort.

”Folka som har lett folk, man kan säga vad man vill om hemska människor i Tyskland på 1930- och 1940-talet men där fick man folk att göra saker i ett sammanhang. Sedan kanske man kan diskutera metoder men det fanns säkert saker som de också gjorde som man kan ta lärdom av eller hur man inte ska göra.”

Nu får Bergstrand stark kritik för sitt uttalande om tyska ledningen på 1930- och 1940-talen.

Svante Weyler, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, uttalar sig i Fotbollskanalen och säger att Bergstrands uttalande är väldigt problematiskt.

– Det är extremt i sig och extremt dumt. Man kan inte säga vad man vill om några hemska personer på 30-talet i Tyskland. Man kan tycka vad man vill, men inte säga vad som helst. Om man använder formuleringen: ”Man fick dem att göra en massa saker i olika sammanhang” är det första man tänker på att man utrotade Europas judar. Det var vad man fick människor att bidra till och göra, säger Weyler till Fotbollskanalen.

– Det var vad de här ledarna, som han tycker det finns saker att lära sig av, är kända för i dag. De är inte kända för ordning på gymnastiklektionerna, eller att få folk att springa fortare, eller hoppa högre eller spela bättre boll. De är kända för att bidra till ett världskrig och utrotande av Europas judar, många romer och homosexuella. Det är det enda man kan säga med säkerhet när det gäller ledarskap i Tyskland.

Weyler fortsätter sin kritik i Fotbollskanalen.

– Jag skulle säga att om han varit tränare för ett tyskt fotbollslag så hade hans tränarkarriär upphört i samma ögonblick som han uttalade de där orden.

På Djurgårdens hemsida går nu Kim Bergstrand ut och ber om ursäkt för sitt uttalande med den historiska referensen till Hitlers Tyskland.

Så här skriver Djurgården på sin hemsida:

”I fokus för stora delar av samtalet, som under söndagen den 31 januari publicerades på Aftonbladet.se, stod ämnet ledarskap på agendan. Kim Bergstrand gjorde under intervjun bland annat historiska referenser till Tyskland under 30- och 40-talet där det av många uppfattades som att han hyllade den tidens auktoritet.

– Jag är medveten om att det jag sa kan feltolkas. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för mitt val av referens. Jag står inte för dessa typer av åsikter som associeras med den tidens grymma, sorgliga och mörka tid. Mina ordval och resonemang var illa valda och jag är ledsen för det, säger Kim Bergstrand.”

Dagens Nyheter har talat med Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg som inte vill uttala sig innan han satt sig in i vad Bergstrand sagt.

Kim Bergstrand, sportchefen Bosse Andersson och Henrik Berggren, vd i Djurgården Fotboll AB, har inte gått att nå.

