Besara stor hjälte för Örebro mot Sirius

Örebro har haft en minst sagt mål och poängfattig säsong. Under uppehållet värvades Nahir Besara från Hatta FC i Förenade Arabemiraten för att ändra på det.

Och som han har klivit fram. När Örebro på måndagskvällen såg ut att åka på ännu ett poängtapp kom målet som gav tre poäng, den första segern sedan 12 maj och ett kliv upp från jumboplatsen i tabellen.

Detta efter en svängig och ganska jämn match på Studenternas IP där Sirius hade det mesta av det rörliga spelet och Örebro mestadels dominerade i det fasta.

Arton minuter in i matchen var exempelvis Örebros danske mittback Andreas Skovgaard ytterst nära ett tidigt ledningsmål då han mötte ett fint inlägg från Kevin Walker och sånär nickade in 1–0 men bollen gick via ribban och över i stället med lite hjälp av Siriusmålvakten David Mitov Nilssons fingertoppar.

Utdelningen på Kevin Walkers fina jobb som hörnläggare kom i stället i slutminuten av första halvlek.

Walker tittade in mot röran av nicksugna medspelare men fintade alla och skickade bollen mot utkanten av straffområdet.

Där tog mittfältskollegan David Seger emot bollen och skickade med en perfekt högerfotsträff in sitt första allsvenska mål för säsongen, stenhårt mitt i målet.

– Vi hade inte snackat något alls om den varianten innan. Jag skrek till Kevin men trodde inte att han hörde utan han spelade lite dum och inte ens jag trodde han förstod att jag var beredd. Sedan kom det en perfekt passning… jätteskönt att få in den precis innan paus, sade David Seger belåtet till Discovery +.

I 66:e minuten såg dock Sirius 21-årige mittfältaren Laorent Shabani ut att förstöra kvällen för Örebro då han var sist på ett flipprande infall och nickade in sitt första allsvenska mål i karriären.

Men så kom då målet som frälste den tillresta Örebroklacken. I 85:e minuten snodde nyss inbytte Taha Abdi Ali åt sig bollen, sprintade över halva planen och fick in bollen mot Nahir Besara som var perfekt placerad mitt framför målet.

30-åringen gjorde inga misstag utan skickade in segermålet distinkt längs marken, 2–1.

– Jag siktade där jag ville få in den! Och jag klagar inte men om jag hade haft lite bättre matchform kanske jag hade gjort ett mål till. Men jag nöjer mig med det här, säger Nahir Besara till Discovery Plus och avslutar:

– Laget var stukat innan jag kom hit men det finns kvalitet. Det gäller bara att få i gång grabbarna. Vi andra får komma in med energi och självförtroende.

