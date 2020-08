Besked om idrottspublik på väg: ”Kan ske på smittsäkert sätt”

Förbudet mot folksamlingar över 50 personer har slagit hårt mot idrotten. Riksidrottsförbundet har haft en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten i frågan och nu ska regeringen se över regelverket.

Som ansvarig minister har trycket på Amanda Lind under sommaren varit hårt från såväl kultur- som idrotts-Sverige.

– Idrotten har jobbat väldigt hårt med att ta fram förslag på hur en utökad publik skulle kunna tas emot. Från att hålla distans där man sitter, till att man har personliga biljetter så att man lätt kan smittspåra. Det har gjorts ett gediget arbete inom idrottsrörelsen.

– Jag ska fördjupa den dialogen den här veckan och sedan kommer regeringen inom de närmaste veckorna återkomma med besked om vad som kan gälla framåt, både för kulturen, idrotten och nöjesbranschen, säger Amanda Lind.

Kan den danska modellen att ta in 500 personer per avgränsad läktarsektion bli aktuell? Även Finland har beslutat att under vissa förutsättningar tillåta offentliga tillställningar med mer än 500 personer.

– Jag har inget besked om någon exakt lösning i dag. Jag och regeringen arbetar hårt för att hitta lösningar. Det är flera departement och ministrar inblandade. Jag vet att idrotten har en god beredskap för att kunna ta emot publik på ett smittsäkert sätt.

Under tisdag, onsdag och torsdag denna vecka ska Amanda Lind träffa företrädare för den svenska idrottsrörelsen för att diskutera publikfrågan. Foto: Pontus Lundahl/TT

I en intervju med TT berättade Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson under måndagen att idrottsrörelsens möten med regeringen denna vecka kommer att vara uppdelade i tre delar: utomhusidrott, inomhusidrott samt med motionslopp och liknande.

Svenska Fotbollförbundet, Föreningen svensk elitfotboll och Elitfotboll dam skickade under måndagen ett brev till Amanda Lind angående publikfrågan.

”Vi har hittills upplevt att regeringen och ansvariga myndigheter inte prioriterat en helt nödvändig dialog om dessa angelägna frågor. De omfattande konsekvenser som förordningen medför är väl kända, och det är inte försvarligt att nu sitta still och avvakta. Det är regeringen som är ansvarig för den beslutade förordningen och det är regeringen som nu måste se till att publikförbudet – som alltså inskränker grundlagsskyddade rättigheter – omprövas”, står det bland annat i brevet.

På torsdag kommer Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson och generalsekreterare Håkan Sjöstrand att träffa Amanda Lind.

En del av kritiken mot regeringen och Folkhälsomyndigheten har handlat om otydligheten i att större folksamlingar tillåts exempelvis vid utomhusbad, köpcentrum och restauranger, men inte på kultur- och idrottsevenemang.

I en DN-intervju angående publikförbud vid kulturevenemang kommenterar Amanda Lind den frågan.

– Regeringens bedömning inför sommaren var att 50-gränsen skulle ligga kvar. Vi visste inte hur pandemin skulle utvecklas. Sedan är många departement och flera ministrar inblandade i frågan: justitie-, social- och näringsdepartementet. Jag jobbar hårt för att kulturen och idrotten ska få så bra förutsättningar som möjligt, självklart utifrån ett smittsäkert sätt. Men jag tycker inte att det är hållbart att olika typer av folksamlingar behandlas så olika.

Angående om det kan göras skillnad regler beroende på om evenemang sker inomhus eller utomhus sa Lind:

– Vi får återkomma till det exakta beskedet. Men det är en typ av lösning som har införts i andra länder och även riktlinjer för avstånd mellan både bänkrader och sittplatser. Det är några typer av möjliga anpassningar men vi ska återkomma med besked. Jag kommer att fördjupa dialogen nu i veckan med branschen om hur exakt det här skulle kunna göras.

I mitten på juni fördelade Riksidrottsförbundet det stödpaket på 500 miljoner som regeringen avsatte till idrotten för att kompensera för uteblivna intäkter mellan 12 mars till 30 juni.

Riksidrottsförbundet har begärt ytterligare stöd för att kompensera för idrottens intäktsbortfall under tredje kvartalet, men något besked om det har inte kommit från regeringen.

Kan det bli aktuellt med ett nytt stödpaket till idrotten för att kompensera för de fortsatta ekonomiska förlusterna som publikförbudet för med sig?

– Som regeringen har sagt tidigare: Vi utesluter ingenting. Jag vet att stora delar av idrotten har det väldigt tufft men jag kan inte föregå budgetförhandlingarna, säger Amanda Lind.

