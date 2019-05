Beskedet: Caster Semenya förlorar – testosterongränser får införas i friidrotten

Besked om beslutet kom från Idrottens skiljedomstol Cas på onsdagen.

Reglerna skulle ha införts i november förra året, men sköts upp. Cas panel bedömer nu inte att reglerna är ogiltiga, och stoppar därmed inte att de införs.

Semenya, OS-guldmedaljör på 800 meter, överklagade reglerna som hon menar är diskriminerande.

Cas-panelen håller med om att de är diskriminerande, men skriver i ett uttalande att diskrimineringen är ett ”nödvändigt, rimligt och proportionerligt” medel för att upprätthålla friidrottens damklass.

Cas skriver samtidigt att panelen är mycket oroad över hur reglerna ska implementeras i praktiken. Cas föreslår till exempel att IAAF ska vänta med att införa dem på distanserna 1.500 meter och en mile tills mer bevis för fördelen som de berörda kvinnorna antas ha i de grenarna finns.

Semenya kommenterar själv beskedet i sociala medier med uttalandet ”ibland är det bättre att reagera med ingen reaktion alls.”

https://twitter.com/caster800m/status/1123531034048565248

Reglerna som IAAF nu inför gäller kvinnor med vad som kallas för DSD (differences in sex development) som har XY-kromosomer. De som har XX-kromosomer, som de flesta kvinnor har, berörs inte av regeln.

Kvinnor med DSD utvecklar ofta testiklar, men har kvinnliga drag. De måste nu ha en testosteronnivå på under 5 nanomol per liter i kroppen i minst sex månader för att få tävla i medeldistansgrenarna i löpning. De flesta kvinnor har mellan 0,2 och 1,79 nanomol per liter testosteron, medan kvinnor med DSD kan ha över 7.

Kravet på sex månader innebär att Caster Semenya även med medicinering inte kan tävla på 800 meter i sommarens VM i Doha. Om IAAF skulle följa Cas rekommendation kring 1.500 meter skulle det öppna för att hon skulle kunna ställa upp på den distansen.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har kritiserat reglerna och sagt att idrottsförbund inte bör ”skapa regler som tvingar kvinnor att genomgå onödig, förnedrande och kränkande medicinering”.

