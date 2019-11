Besvärlig uppladdning för Hammarby bandy

Hammarby har brottats med ekonomiska bekymmer inför bandysäsongen och i somras begärdes aktiebolaget i konkurs. I samband med detta kommunicerade också Hammarby ut att klubben lämnat in en polisanmälan om brott gällande hanteringen av klubbens ekonomi.

I augusti fick Hammarbylaget dessutom inte heller träna gemensamt.

– Gör vi något officiellt under augusti kommer det att avräknas mot ett eventuellt statligt stöd. Det vill säga, spelarna kommer under en månads tid få möjlighet till statlig lönegaranti, och gör vi då saker, till exempel går på is, så kommer den tiden vi går på is officiellt avräknas mot den statliga garantin, sade ordföranden Anders Gidrup till bandypuls.se då.

En långt ifrån optimal uppladdning inför fredagens premiär mot nykomlingen Åby/Tjureda, medger tränaren Stefan Karlsson för DN.

– Jag har varit med i Hammarby sedan 1999 och vi har haft besvärliga försäsonger, men den här kommer etta långt före alla andra. Nu hoppas vi att vi får is på Zinken och att vi kan jobba därifrån, säger han.

Mittfältaren Adam Gilljam är en veteran i Hammarbys trupp – och van vid de yttre faktorerna.

– Det har inte påverkat oss jättemycket. Det har varit tajt för Hammarby i många år och man är rätt luttrad när det kommer till det där. Personligen påverkar det mig ingenting och jag tycker vi i laget gör det bra. Vi sluter oss samman och vi spelare gör allt för varandra. Om vi gör bra resultat på plan kan vi inte gå runt och störa oss på sånt utanför. Men givetvis vill man att föreningen ska må bra, säger han.

