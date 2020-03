Besvikelse i Tokyo efter uppskjutet OS

– Än så länge fortsätter vi som vanligt, säger tjejen som hejdar oss när vi försöker ta oss in i OS presscenter samtidigt som hon rycker på axlarna.

Vi befinner oss i Tokyo Big Sight, ett område fyllt av stora mässhallar och där pressen skulle ha sitt centrum under OS i Tokyo 2020. Det är dagen efter att premiärminister Shinzo Abe och internationella olympiska kommittén (IOK) kommit överens om att skjuta på spelen tills senast sommaren 2021. Det vanligen livfulla mässområdet är dött. Alla mässor i mars är inställda till följd av det nya coronaviruset, och nu också OS.

Men vid en ingång som kräver passerkort passerar några byggjobbare med hjälm och gula västar in och ut. De jobbar med presscentret dit tusentals journalister väntades i sommar. De fortsätter som vanligt, som tjejen säger.

Bild 1 av 2 Presscentret för OS i Tokyo 2020 ligger i det stora mässområdet i staden. Ännu förbereds platserna, trots att OS nu skjuts upp. Foto: Said Karlsson Bild 2 av 2 Vid en ingång som kräver passerkort passerar några byggjobbare med hjälm och gula västar in och ut. Foto: Said Karlsson Bildspel

Men för många i Japan är beslutet att skjuta på spelen en besvikelse som ändrar deras planer och förmörkar deras förhoppningar. Beskedet kom efter att premiärminister Shinzo Abe länge envist hållit fast vid sin linje om att spelen skulle hållas och att det inte fanns någon plan B.

Flaggorna med Tokyo 2020 och OS-ringarna har fått fortsätta vaja på många gator i huvudstaden och i taxibilarna rullar reklam för spelen alltjämt. Staden håller fortfarande på att anpassa sig till sin nya verklighet.

– Det är väldigt synd att de skjuter på spelen. Vi hade biljetter till Paralympics simning. Nu vet vi inte om vi får tillbaka pengarna eller om vi kan använda dem när/om det blir av, säger Yoko Saito.

Hon och döttrarna, nioåriga Hana och sjuåriga Tio, samt maken Takeshi var egentligen på väg till en park för att titta på de blommande körsbärsträden när döttrarna absolut ville stanna vid den nybyggda OS-stadion, vars nota gick på över 14 miljarder kronor.

Familjen Saito är besviken på att OS skjutits upp. De hade biljetter till Paralympics simningstävling och vet inte vad som händer med den nu. Från vänster Takeshi, Hana, 9 år, Yoko, Aoi, 7 år, och mormor Noriko. Foto: Said Karlsson

Döttrarna är väldigt besvikna. Båda tar simlektioner och Hana gjorde ett specialarbete i skolan om just Paralympics simtävling. Mamma Yoko berättar att OS har integrerats som ett ämne i skolan hela terminen och att sommarlovet förkortats på grund av spelen.

– Nu är det tråkigt, konstaterar Hana och tar några simtag i luften.

Tsurusaki Masaya har tagit med sig kameran till OS-stadion dagen efter beskedet. Beslutet att ställa in OS fick honom att plötsligt känna att han måste fota stadion, som om den skulle gå upp i rök nu. Det är första gången han är här och han är besviken.

– Det är väldigt synd. Jag såg verkligen fram emot OS. Men med tanke på det nya coronaviruset hade de inte så mycket val, säger han som så många andra.

Nu måste alla som köpt biljetter, 4,5 miljoner enligt IOK, och hela Japan anpassa sig till en ny verklighet. Klockan utanför Tokyo Station som räknat ner dagarna inför OS slutade ticka på onsdagen. Hotell som hade hoppats på ett uppsving tvingas kalkylera om, liksom restauranger och många fler företag som hade hoppats profitera på OS. Annonsörer, tv-bolag, idrottsutövare – alla måste göra om i sina scheman.

Inte långt ifrån den konstgjorda ö där presscentret ska vara ståtar den olympiska by som byggts vid vattnet. Där skulle de 11.000 deltagarna bo. Direkt därefter var tanken att byn skulle förvandlas till ett vanligt bostadsområde. Enligt tidningen the Economist har redan en sjättedel av lägenheterna sålts till människor som utlovats att flytta in efter spelen. Hur det blir med det nu är som så mycket annat oklart.

OS-ringarna utanför det nya OS-muséet i Tokyo är populära som fotoobjekt även efter att spelen i år har ställts in. Foto: Said Karlsson

För Shinzo Abe är de uppskjutna spelen ett hårt slag. Han hade hoppats att de skulle ingjuta nytt mod i japanerna och ge ekonomin en välbehövlig injektion. Enligt kritiker var det så viktigt för honom att spelen avgjordes i sommar att Japan hållit nere antalet smittade i det nya coronaviruset genom att testa väldigt få. Utan intäkterna från OS, och med stora planeringskostnader, pekar nu mycket på ekonomisk recession.

För Japan var också spelen ett sätt att gå vidare efter den stora kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011. OS skulle bli en nystart och en symbol för att landet till sist återhämtat sig.

Nu kämpar Tokyo i stället med en ökning av antalet smittade i viruset de senaste dagarna. I måndags varnade Tokyos borgmästare Koike Yuriko för att huvudstaden måste stängas ner på samma sätt som många andra städer i världen.