Billborn om Hammarbys kris: ”Spelarna skriker åt varandra i omklädningsrummet”

Stefan Billborn är inne på sitt fjärde år som huvudtränare i Hammarby. Han talade klarspråk efter 2–1-förlusten mot Kalmar FF.

– Det är den sämsta matchen vi gjort sedan jag började, säger Billborn till Discovery.

Han lovade låta spelarna vara direkt efter matchen men på måndagens träning kommer han att tala klarspråk.

– De kommer få sig en rejäl utskällning, det tror jag att de förväntar sig. De står och skriker på varandra nu också, berättar Billborn.

Hammarby inledde hyggligt och hade 1–0 och bud på 2–0 i inledningen av första halvlek.

– Vi har frilägen och öppet mål som vi ska slå in den i fast vi är praktusla. Vi får gå tillbaka och titta på hur vi lagt upp matchplanen men vi måste springa, vinna närkamper, visa oss och förbereda oss för att spela bollen framåt, inte uppenbart bakåt.

I andra halvlek liknade man ett juniorlag. När matchen var slut hade Kalmar ett bollinnehav på 65 procent.

– Vi har haft lite dippar förut men i dag är vi ju usla. Vi vill inte ha bollen, vi vinner inga närkamper och springer säkert jättemycket om man tittar på datorn men vi springer i helt fel lägen.

På åtta matcher har Hammarby släppt in 13 mål, bara Varberg och Örebro har släppt in fler.

– Vi har släppt in för enkla mål. Folk pratar om att vi är så offensivt balanserade att vi släpper in många mål för vi går fram med så mycket folk, men det stämmer inte. Vi kan vara sju mot två och ända släppa in ett mål, det handlar om fokus helt enkelt.

Billborn berättar vilken inställning han kräver att spelarna ska ha.

– Vi ska spela efter värsta möjlig scenario när vi inte har bollen och efter bästa när man har bollen, det är inte så mycket svårare än så. Vi får vända på så många stenar vi kan men det faller tillbaka på att man måste vara här och nu, vi är inte här över huvud taget. Allt är dåligt.

På söndag möter Hammarby på hemmaplan BK Häcken, som ligger sist i allsvenskan, i finalen i Svenska cupen.

Seger där och Hammarby säkrar en plats i kvalet till Europa League.

– Det är en ny match och vi måste vara där, jag vet inte vad som hände i dag för vi var i alla fall inte här på Guldfågeln, säger Billborn.