Björn af Kleen: Ingen kommer glömma 15-åringens tårar

När det står 4-0 till Naomi Osaka i andra set säger glassförsäljaren på arenan att han bjuder alla på gratis Ben & Jerry's om ”Coco” Gauff lyckas vända matchen.

Det är den sortens lördagskväll i New York. Himlen glöder i rödrosa. Arenan Arthur Ashe är nästan fullsatt. Finalstämning, trots att det bara är tredje omgången av US Open och en hel vecka kvar av mästerskapet.

De flesta har vallfärdat till Queens för att se ”Coco”, den 15-åriga flicka som tennispubliken inte kan motstå. De är där för hennes oräddhet, kvickhet och charm. Vuxna män och kvinnor skriker som de helst av allt skulle vilja adoptera henne. ”Coco!”. ”Go girl!” Glassförsäljarna och städerskorna lämnar sina vagnar och stirrar ömsint på bildskärmarna ute i arenans korridorer. Det är mästerskapets hittills största stund. Och de tävlande är två tjejer på 15 och 21 år.

Cori ”Coco” Gauff är många saker samtidigt: en nästan övernaturligt begåvad tonåring, som i Wimbledon tidigare i somras och under US Opens två första omgångar har spelat häpnadsväckande moget och kraftfullt för sin ålder. Som når djupt in i banan med sina grundslag samtidigt som hon rör sig pilsnabbt från kant till kant.

Hon framstår också som något av systrarna Williams arvtagare. Serena Williams mångåriga tränare Patrick Mouratoglou är Cocos mentor. Hon har tränat på hans tennisakademi i Frankrike. Han sitter bakom föräldrarna under matcher, som om han personligen övervakade generationsskiftet i amerikansk tennis. Det tog fart under Wimbledon, när Coco slog Venus Williams och efteråt tackade för allt som 39-åringen har betytt för henne.

Coco sägs ha bestämt sig för tennis när hon var fyra år gammal och såg Serena Williams vinna Australien Open. Familjehistorien har likheter med Williams. Cocos föräldrar flyttade hela familjen från Atlanta till Delray Beach i sydöstra Florida när dottern var sju, för att hon skulle kunna satsa helhjärtat på tennis. En investering som ser ut att löna sig.

Foto: Paul Zimmer/Imago

Coco har förödmjukat flera fullvuxna motståndare i Wimbledon och US Open med sin fjäderlätta underfundighet. Innan motspelaren hunnit inse vad som hänt har Coco tagit kommandot över matchen. Och att bli dompterad av en kalvig högstadieelev är i sanning pinsamt. Motståndaren blir kränkt och Coco alltmer kreativ. Oemotståndligt.

Det fungerade alltså inte i lördags kväll. Möjligen litade Coco Gauff väl mycket på sina trolleritricks. Naomi Osaka, världsettan som representerar Japan men som vuxit upp i Florida och tränat på samma anläggning som Coco i Delray Beach, visade omedelbart vem som var äldst. Hon ägde planen: slog stenhårt, gjorde få missar. Coco försökte bryta igenom med djärva stoppbollar men fick aldrig kontroll på grundslagen. ”Hon litade mer på sina slag”, sade Coco Gauff efteråt. Osaka var i alla bemärkelser den mer seniora spelaren.

Och slutet var bara hjärtskärande. Osaka har inte spelat på Arthur Ashe sedan hon besegrade hemmafavoriten Serena Williams i fjol – och blev utbuad av fullsatta läktare som tack. Inte heller denna gång var Osaka favoriten. Hon är inåtvänd och trulig där Coco är spontan och rolig. New York ville gärna att Osaka skulle sättas på plats, och gärna av någon utsänd från Williamsklanen.

Men Naomi Osaka har lärt sig hur man hanterar en snorkig storstadspublik. Efter matchen kramade hon om Coco Gauff, som grät öppet. Osaka gjorde en återhållsam segergest. Sedan gick hon på nytt fram till Coco och övertalade henne att låta sig intervjuas ute på planen. Så brukar det inte gå till: endast segraren får prata medan förloraren lommar ut.

Nu stod 15-åringen och 21-åringen sida vid sida, och snörvlade i kapp med publiken. Ingen som var där glömmer det.