Björn af Kleen: Medvedev beter sig som en skurk i en James Bond-film

Medvedev, som under fredagen spelar semifinal mot bulgaren Grigor Dimitrov i US Open, är som hämtad ur en roman av Fjodor Dostojevskij, en rysk bad boy som lever utanför lagen. Han är lång och gänglig och har svarta tejpbitar hängande från kroppen. Det är bara slängkappan som saknas.

När han vann skandalmatchen förra fredagen mot spanske Feliciano Lopez buade New York-publiken under flera minuter. Medvedev sträckte upp armarna i luften och liksom badade i hatet. ”Tack till er alla!”, sade han under segerintervjun på planen. ”Jag vann tack vare er!”. Han blängde lyckligt upp mot sina belackare.

Nick Kyrgios, den stökige australiensaren, var så förtjust över ryssens provokationer att han hedrade honom genom att publicera Medvedevs inzoomade långfinger mot publiken som bakgrundsbild på sin egen Twitterprofil.

Det är svårt att inte läsa in politiska undertoner i den laddade relationen mellan amerikanska åskådare och Medvedev. De finns något lustfyllt i det hårda bemötandet – en fläkt av Kalla kriget och gammalt amerikanskt rysshat. Och Medvedev beter sig i sin tur som en skurk i en James Bond-film: grinar jänkarna rakt upp i ansiktet. Dessutom är han odödlig: Medvedev har, genom förturneringar och US Open, spelat sammantaget 21 singelmatcher sedan 31 juli, en nästan omänsklig bedrift i den fuktiga amerikanska sensommaren.

Sportkrönikörer i New York har velat läsa in ett mått av respekt i buandet från hemmapubliken. ”Medvedev är mer New York än de flesta new yorkare”, skriver stadens egen kvällstidning New York Post i en hyllning, där man föreslår att Medvedev borde tilldelas ”stadens nyckel”. Medvedev, menar tidningen, beter sig lika vresigt som tobakshandlarna i Brighton Beach, en del av Brooklyn starkt präglat av östeuropeiska invandrare. Behöver man en handduk får man väl slita den ur händerna på idioten som sitter och trycker på den. Det är samma logik som driver taxichaufförer att tuta frenetiskt i bilköer. Tid är pengar! Let's go!

Dessutom har Daniil Medvedev något så typiskt New York som en egen fransk psykolog i sin spelarbox, utrymmet på läktaren där tränare, familj och glamourösa vänner brukar få ta plats under avgörande matcher. Att terapeuten, som heter Francisca Dauzet, verkar ha begränsad effekt på sin klients temperament gör bara saken mer underbar: förra helgen var hon klädd i en t-shirt med texten ”Good vibes”, goda vibrationer.

Francisca Dauzet började samarbeta med Daniil Medvedev efter att han tappat koncepten under Wimbledon 2017. Medvedev slängde då mynt på domaren för att illustrera hur korrupt denne betedde sig. (Kyrgios måste ha noterat detta. Under en presskonferens på US Open förra veckan sade Kyrgios att böter inte var något att bry sig om eftersom ATP ändå är ”ganska korrupt”; uttalanden som nu ska ”utredas”.) Medvedevs samarbete med psykologen har haft effekt, säger han själv. ”Som du ser kastar jag inte mynt längre”, sade han till ryska sajten GoTennis.ru.

Man undrar om det finns något förlösande för herrtennisen i stort i Medvedev och Kyrgios brist på etikett. Under två decennier har herrtennisen präglats av Roger Federers iskyla. En elegans som måste vara hämmande för alla uppstickare. Kyrgios och Medvedev vägrar sitta rakt i skolbänken. Ryssens spelstil har kallats ”good sloppy”, ungefär slarvigt funktionell. ”Min taktik är att få motståndaren att lida”, sade han tidigare i somras. Nu är han i semifinal i US Open.

Läs mer:

Bencics nya skalp – klar för första semin

Björn af Kleen: Kvällen då Roger Federer blev sin egen fiende