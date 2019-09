Björn af Kleen: Svarta fåret nära att stjäla US Openfinalen

Nadal vann till slut. Men nog var Medvedev detta mästerskaps sensation. En mager, två meter lång 23-åring som spelar tennis utan minsta antydan till grace.

Medvedev returnerar nästan allt, i kraft av sin längd och envishet. Men han rör sig till synes vingligt och liksom daskar bollarna över nät, som om han var på väg att örfila någon på fyllan.

Spelstilen har kallats ”sloppy good”, ungefär slarvigt funktionell. Vacker är den inte, men den gängliga stilen döljer en inneboende kraft och stabilitet som inte syns på utsidan. Nadal, branschens hårdast arbetande spelare, vacklade under trycket från ryssens egendomliga teknik. Och kommentatorerna försökte förstå dess motsägelsefulla kvaliteter. New York Times Chris Clarey skrev på Twitter att Medvedev ”may be the fastest slow-looking guy I’ve even seen”. En annan påpekade att ryssen både ser rekordung och medelålders ut på en och samma gång. Han går inte riktigt att få ihop.

Denii Medvedev har dessutom varit mästerskapets svarta får, sedan han i slutet av förra veckan betedde sig grovt osportsligt under en match i tredje omgången. Han ryckte då en handduk ur en skräckslagen bollkalles händer, kastade sin racket mot domaren och visade finger mot publiken. Han blev 90.000 kronor fattigare på kuppen, och publiken buade i flera minuter.

Under söndagens final, där Medvedev uppträdde klanderfritt under nästan fem timmars kamp, gav han Nadal ett visst motstånd redan i första set. Men efter ett slarvigt slut på inledningen tappade Medvedev litet av sin koncentration. Under andra set såg han alltmer ut som Nadals slagpåse; det slutade 6-3 till spanjoren. I början av tredje verkade mästerskapet vara över. Ryssen började fundera över vad han skulle säga till sitt försvar när matchen snart skulle vara klar, berättade han senare. Han gav sig själv 20 minuter.

Då vände det. I duell efter duell överraskade han Nadal med sitt brutalt effektiva baslinjespel. Han dämpade spanjorens kraft samtidigt som han blockerade de vinklar som Nadal ofta hittade med sin fruktade vänsterhand. Medvedev slog en svit raka backhands längs linjen som var omöjliga att ta. Riskerna gav utdelning. Matchen vände. Tredje och fjärde set var ryssens.

Nadal, som inte gillar överraskningar, såg plågad ut. Hans tränare kupade sina händer över sina munnar. Hans hustru hoppade upp och ned på sin stol. Ryssen började vinna över allt fler åskådare på hans sida. Plötsligt hejade 1000-tals amerikaner på ”MED-VED-EV!” Det gick inte att låta bli. Så djärv var denna comeback, även om den inte räckte ända fram. Nadel vann femte set.

Om Nadal hade vunnit efter tre raka set hade US Open-finalen 2019 varit business as usual; en av sportens giganter tog sin 19:e Grand Slam och är nu bara en vinst från Roger Federers rekord på 20. Nu vann visserligen Nadal men först efter fem gastkramande set. Omständigheterna var så dramatiska att det är omöjligt att tala om status quo, även om tre spelare dominerat tennisen i två decennier. Årets US Open-final visade att nästa generations spelare är här och de inte skyr några vapen i sin jakt på förstaplatsen.