Björn af Kleen: Williams hade behövt vara minst tre gånger så snabb

När det hade gått 22 minuter av matchen och det redan stod 4–2 till Bianca Andreescu kunde åskådare höra ljudet av en siren från polisbil som ilade förbi utanför arenan i urbana Queens.

Det kunde tolkas som ett förebud, ett larm, om att Serena Williams låg illa till. Mycket riktigt. Bara minuter senare hade Bianca Andreescu avgjort första set 6–3 i årets US Open-final.

Läs mer: Tonårssensation blåste Williams i US Open

Serena Williams, som fyller 38 i år, hade planerat att ta revansch på fjolårets skandalomsusade förlust i US Open-finalen, som 20-åriga Naomi Osaka vann i två raka set efter ett uppslitande gräl mellan Williams och domaren Carlos Ramos.

Williams har spelat strålande tennis under årets mästerskap. Med enorm kraft och precision avslutade hon kvartsfinalen på 44 minuter. Semifinalen mot ukrainskan Elina Svitolina vann hon lika övertygande, 6–3, 6–1. En fullsatt arena hoppades att Williams skulle lyckas ta samma slags kommando över finalen på lördagseftermiddagen. Men Andreescu bröt redan hennes allra första serve och knep inledande game. Williams lyckades aldrig komma tillbaka under första set, trots en publik som gjorde allt i sin makt för att hjälpa henne.

Bianca Andreescu är ett 19-årigt kraftpaket som vuxit upp i Kanada med föräldrar som arbetskraftinvandrat till Nordamerika från Rumänien innan hon föddes. Andreescu är ett huvud kortare än Williams. Hon bär sin tenniskeps nedryckt över örsnibbarna, vilket skuggar pannan och ger henne drag av Anderssonskans Kalle. Man vet inte riktigt vart hon tittar under mössan. Hon spelar en oförskräckt och oförutsägbar tennis, där hon kombinerar hårt och löst, kort och långt. Williams hade behövt vara minst tre gånger så snabb för att kunna hålla jämna steg.

Bianca Andreescu. Foto: Don Emmert/AFP

Andreescu inledde andra set med samma obevekliga självförtroende. När matchklockan visade 49 minuter hamnade Willams på knä efter en boll och sträckte i frustration armarna mot luften, som i en desperat bön. Men himlen över New York var bara grå och stum och snart hade 19-åringen avancerat till 5–1.

Publiken visste inte riktigt var den skulle göra av sig själv. Skulle man bua, som i fjol när Naomi Osaka vann? Eller tiga still? Man valde ett mellanting och applåderade vissa av Andreescus dubbelfel och missar samtidigt som minsta tecken på återkomst från Williams sida belönades med öronbedövande tjut.

Serena Williams. Foto: Don Emmert/AFP

Möjligen gav det resultat. Williams började plötsligt serva mer stabilt. Andreescu, som sett Williams vända värre underlägen än så här, blev spak. Snart stod det 5–5 och Serena fick stående ovationer, även av de celebra gästerna i hennes box. Anna Wintour, legendarisk chefredaktör för den amerikanska utgåvan av Vogue, ställde sig upp. Även Meghan Markle, prins Harrys influgna hustru som satt bredvid Serenas äldre syster Venus, gjorde vad hon kunde.

Vändingen var imponerande, och den påminde om hur kraftfullt Williams kan spela när hon får hålla i taktpinnen. Men det var för sent. Andreescu lyckades ta 6–5 och sedan förmådde inte Williams hålla sin sista serve. 19-åringen avslutade matchen i samma anda hon började den: med en stenhård retur som Williams inte nådde.

För Bianca Andreescu – okänd för ett år sedan – var det kulmen på en strålande svit. Hon har inte förlorat en fullbordad match sedan första mars i år och är nu rankad femma i världen. Det var Kanadas första seger i Grand slam någonsin och premiärminister Justin Trudeau gratulerade henne till den historiska vinsten över Twitter.

För Williams var det motsatsen. Hon är visserligen tillbaka på toppnivå sedan hon födde sin dotter Olympia för två år sedan, en förlossning med svåra komplikationer. Men har inte vunnit ett större mästerskap sedan comebacken, trots fyra möjligheter. ”Serena dök aldrig upp”, sade Serena Williams under presskonferensen efter matchen, som hon kallade sin allra sämsta under årets US Open.