Blåvitt nära kvalplats efter ny förlust

Kalmar FF har tagit tio av tolv möjliga poäng i september. Med det är Henrik Rydströms lag bäst i allsvenskan tillsammans med serieledande Djurgården.

För IFK Göteborg är det dystrare. Mikael Stahres lag har bara tagit tre poäng på de fem senaste matcherna. Och släppt in elva mål.

Mot AIK dröjde det mindre än fem och mot Hammarby just under sex minuter.

Nu mot Kalmar hann det gå lite mer än 16 minuter.

På åtta dagar har IFK Göteborg fått tidiga mål emot sig varje gång de har ställt sig på en allsvensk fotbollsplan.

– Det är de här jävla målen vi släpper in efter 15, 17 minuter. Det är frustrerande. Det var den enda chansen de hade. I övrigt var vi stabila bakåt, säger Hosam Aiesh i halvtidsintervjun med Discovery plus.

Och inte bara under den senaste veckan. Det har sett likadant ut i månader. I åtta av de senaste elva matcherna har Göteborg hamnat i underläge inom 20 minuter.

Den här gången syntes inga lika tydliga brister i det blåvita försvarsspelet. Lagdelarna låg kompakt och satt ihop. Ingen spelare gjorde något tydligt misstag, utan det var Kalmar som löste det elegant.

En kantlöpande Piotr Johansson precisionsspelade bollen in på Jonathan Rings fötter istället för att slå inlägg. Kalmar FF:s assistkung (nio i årets allsvenska) tittade bakåt och passade till en skrikande Romário. Brasilianaren fick perfekt träff från 18 meter och satte bollen intill Giannis Anestis vänstra stolpe.

En kvart in i andra halvlek var det Jonathan Ring som också dödade matchen. Han skickade en smart passning till Nils Fröling, löpte in i straffområdet, vinkade att han ville ha bollen tillbaka, fick den mot pannan och skallade in 2–0.

Läs mer: Edvardsen sänkte AIK – som tappar i guldstriden