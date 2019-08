Blixt dödade tre ponnyer i landslagsledarens stall

Under torsdagen drog ett åskoväder förbi över Rånäs i Stockholms län. Där har landslagsledaren i ponnydressyr, Pytt Hamberg, sin verksamhet och där slog blixten slog ner mot ett område där flera av hennes hästar befann sig, rapporterar Ridsport.

Det var en av Hambergs grannar som såg förloppet från sitt fönster och ringde till Hamberg som omedelbart tog sig till hästarna.

En dog direkt medan de andra två avlivades av en veterinär som tagit sig till olycksplatsen. Hamberg kommenterade dödsfallen på sociala medier.

”Ibland händer saker snabbt och det är svårt att ta till sig. Vid kvällens oväder slog blixten ner i en av hagarna. En ponny dog direkt, två andra var så svårt skadade att de fick avlivas. Nu sitter jag och tittar ut över sjön och det känns väldigt tungt. Vila i frid Oh My Lord, Oh Jambo Jambo och Hugo.

En fjärde häst drabbades av blixtnedslaget men klarade sig. Hästen heter Oh Right On och vårdas fortfarande av veterinär efter gårdagen.

– Den kan gå men har lite samma symptom som de andra att den är trött och lite borta. Den andas normalt och står med dropp nu. Det är svårt att i dagsläget säga hur skadad den är invärtes utan de får de närmsta dagarna utvisa. Den lever nu men vi vet inte, säger Pytt Hamberg.

Hästarna som dog var lovande, där en av dem hade vunnit ungponny-SM.

– Man tror ju inte att det ska kunna hända. Man får försöka vara tacksam över de djur och människor man har kvar. Så tänker jag.

– Sen har det varit otroligt med allt stöd man fått. Det är många som har hört av sig och även grannar som har hjälpt till med arbetet efteråt, säger Pytt Hamberg.