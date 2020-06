Blomqvist visade vägen för guldfavoritens femetta i premiären

Förhandssnacket har handlat mycket om Stina Blackstenius, men det var en annan anfallare som visade vägen när det stjärnspäckade och favorittippade Göteborg fick bästa tänkbara start på damallsvenskan med en femetta.

Rebecka Blomqvist gjorde de två första målen i säsongspremiären och visade att hon är redo att ta upp kampen med de etablerade landslagsspelarna Blacktenius och Pauline Hammarlund.

1–0 i slutet av första halvlek och 2–0 i början av den andra satte sin prägel på den publikfria matchen på Valhalla IP.

Blackstenius, som under kontroversiella former anlänt från Linköpings FC till Kopparberg, har känt av en sträckning i låret och inte deltagit i lagets två träningsmatcher. Nu kom nyförvärvet in i andra halvleken och hann med att delta i förspelet till Julia Zigiotti Olmes 4–1 liksom ungerska nyförvärvet Anna Csikis 5–1 – båda i tom bur efter lysande passningsspel.

Även om hemmalaget dominerade spelet var det fjolårssjuan Kristianstad som inledningsvis skapade de bästa chanserna. Elise Kellond- Knight använde ”fel” fot i friläge och fick inte till avslutet. Anna Welins tunga skott parerades av Jennifer Falk vid stolproten.

Men när Kristianstad börja lyfta laget kontrade Göteborg och tog ledningen. Rebecka Blomqvist, 13 mål i fjol, fick en perfekt djupledsboll av Julia Zigiotti Olme och gjorde inget misstag i friläge.

Blomqvist, som i höstas debuterade i A-landslaget, fick strax efteråt besked om att hon drabbats av cancer i underlivet, men cystan upptäcktes i tid och redan i januari blev hon friskförklarad.

Bara tre minuter efter ledningsmålet kom hon fri igen, men den här gången lyckades Kristiansstads amerikanska målvakt Brett Marin parera det vassa skottet.

Kristianstad hade sin ordinarie tränare Elísabeth Gunnarsdóttir på läktaren bakom spelarbänken. Isländskan har drabbats av bältros och överlät ledarskapet åt assistenten och landsmannen Björn Sigurbjörnsson.

Han fick se sitt lag hamna i 2–0-underläge direkt efter paus. På nytt stod gästernas backlinje lite för högt. Hammarlunds nick skapade nytt friläge för Blomqvist, som gjorde sitt andra mål.

Det tredje kom bara två minuter senare. Hammarlund nickade ett högerinlägg, som Maron halvklarade och returen satte Natalia Kuikka i nättaket.

Kristianstad, som har en tuff öppning på serien med Göteborg, Rosengård ochg Vittjö på programmet, fick ett tröstmål genom Alice Nilsson, men hemmasegern var aldrig i farozonen.

Ett stabilt Göteborg imponerade och det fanns inget i den här premiären som motsade att det laget med sin breda och stjärnspäckade trupp är en het favorit till guldet den här säsongen.