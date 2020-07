Bollen och boken väcker inspiration i Biskopsgården

Det myllrar av aktivitet under basketkorgarna och på konstgräsplanen i Biskopsgården. Fast åttaårige Bilal Hussein har för tillfället lagt fotbollen åt sidan och försöker i stället svara på frågan var det där trollet som syns på bilden hör hemma.

1) Villa Villekulla

X) Hogwarths

2) Mumindalen

Det är en klurig tipspromenad som bibliotekarien satt ihop åt honom och kompisarna.

– Den som har flest rätt får ett pris, upplyser Bilal.

Han är en av många unga som deltar i Bonnier Hoops, ett samarrangemang mellan en lång rad aktörer i samhället och som syftar till att uppmuntra till läsning och ge barn och ungdomar i utsatta områden en meningsfull sommartillvaro. Här finns bland annat Bonnierförlagen, Svenska basketbollförbundet, IFK Göteborg, Göteborgs stad och flera lokala bostadsbolag.

Bilal Hussein och hans kompis gör sig redo för att gå tipspromenad. Foto: Tomas Ohlsson

Dalmar Namazi, som tillsammans med Shahla Mikaniki leder projektet i Biskopsgården, säger att det varit en stor utmaning att få ihop evenemanget i år och uppfylla kravet på folksamlingar på högst 50 personer.

– Många av de här barnen har inte möjlighet att resa någonstans i sommar och hade de inte haft det här hade de förmodligen suttit inne och spelat tv-spel. Vi tror att det hade gjort större skada än nytta om vi hade ställt in, säger Namazi och berättar att det är tredje sommaren i rad som man är på plats i Biskopsgården, en stadsdel hårt drabbad av gängvåld och skottlossningar och av polisen klassat som särskilt utsatt område.

– Det är jätteviktigt att vi kan inspirera de unga som bor här att hitta en aktivitet som de tycker om, säger Shahla Mikaniki.

Projektet pågår sex dagar i veckan hela sommaren fram till skolstarten. Vid sidan av idrotten blir det poesikvällar, måleri och en rad andra aktiviteter.

Dalmar Namazi och Shahla Mikaniki är projektledare på Bonnier Hoops. Foto: Tomas Ohlsson

Att dela ett intresse med andra och komma in i en förening är ett sätt att lära sig bryta segrationen och inte slå in på fel bana tidigt i livet. Det handlar om positiva effekter både på lång och kort sikt. I fjol rapporterade kommunpolisen på Västra Hisingen om en kraftig minskning av vissa typer av brott under den tiden som projektet pågick. Liksom i fjol var den lokala polisen också på plats vid årets invigning och spelade basket tillsammans med ungdomarna.

Naima Abdi är 16 år och organiserar lagen för den basketmatch som ska ta sin början. Genom sin klubb Västra Hisingen basket, en annan av föreningarna som driver projektet, har hon fått ett sommarjobb som hon mer än trivs med.

– Jag älskar det. Och basketen har gett mig vänner för livet, säger hon.

Naima Abdi tycker att bilden av Biskopsgården ofta målas för negativt, särskilt i massmedier.

– Man visar bara på de dåliga sidorna. Det är klart att det händer saker i Biskopsgården, men jag har alltid känt mig trygg här. Däremot kan jag känna mig otrygg om jag är inne i centrala Göteborg, säger hon.

Trebarnspappan Mahmoud Gair, som är en av handledarna som IFK Göteborg har på plats runt fotbollsplanen, är av en annan uppfattning. Han bor sedan flera år tillbaka också i Biskopsgården och tycker inte att det känns helt tryggt här för barnen. Han menar att många av dem som växer upp här är dömda på förhand.

– Barnen får inte så många chanser. Samhället har kollapsat, men jag är glad för att IFK Göteborg kan vara med och öppna en dörr, säger han och berättar att klubben förutom ledare också bidragit med utrustning och biljetter till de allsvenska matcherna.

Bonnier Hoops vid Sjumilaskolan i Biskopsgården. Under projektet i fjol såg kommunpolisen på Västra Hisingen en kraftig minskning av vissa typer av brott. Foto: Tomas Ohlsson

Fotbollen är en väg att kommunicera, språket en annan. Amanda Flinck, som är bibliotekarie på närliggande Sjumilaskolan, är den som har organiserat tipspromenaden med de litterära frågorna. Hon säger att de flesta känner igen Astrid Lindgren och att Pippi Långstrump finns på många språk på hennes bibliotek.

Flinck säger sig vara väl medveten om att det främst är idrotten som drar, men hoppas att bollarna och leken kan bli en brygga till läsandet. Språket, säger hon, är nyckeln till kunskap.

– Språket gör också att man kan tillgodogöra sig alla andra ämnen och kan man ett språk är det lätt att lära sig ett till. Många av de här barnen sitter på en enorm kompetens. De kan många fler språk än jag kan, säger Flinck.

Alla som vill får bidra med ett boktips. Inte helt oväntat finns ”Jag är Zlatan” med som ett av förslagen.

”Språket är nyckeln till kunskap”, säger bibliotekarien Amanda Flinck. Foto: Tomas Ohlsson

13-åriga Haben Haile säger att hon inte är så intresserad av böckerna i hyllan bakom basketplanen. Fotboll är mycket roligare, tycker hon och försöker slå sitt rekord i att jonglera med bollen.

– Jag har klarat 32, säger hon och berättar att hon spelar för Lundby IF och insisterar på att vi ska skriva att hon är bäst i laget.

– Fast vi vinner aldrig, tillägger hon.

På basket- och fotbollsplanen i Biskopsgården är huvudsaken inte att vinna, utan att delta. Enligt sommarjobbarna har flera barn redan visat intresse för att börja spela basket på mer organiserat vis i klubb.

Att aktivera och tända en gnista är hela poängen med projektet. Boll eller bok, pensel eller gitarr, det spelar mindre roll.