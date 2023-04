Boqvist målskytt i New Jersey-vinst

En likadan notering i matchprotokollet får lagkamraterna Dougie Hamilton, Erik Haula och Timo Meier.

– Det är helt klart jättekul Jag älskar att göra mål. Och sedan se vår kedja göra ytterligare några. Men det viktigaste är ju att vi får de två poängen, säger Boqvist efter matchen.

New Jersey är redan klart för slutspel men jagar nu en bra placering inför Stanley Cup.

– Vi har arbetat hårt hela året. Tagit det dag för dag, match för match. Så det är bara på't igen i morgon, säger Boqvist.

Första perioden var helt mållös. Andra till en början hyfsat jämn, men efter 3–2 till New Jersey i sista periodvilan var det kört för Chicago.

– Det var lite av en väckarklocka när de gjorde 2–1 på oss, men vi lyckades komma tillbaka, säger Boqvist.

– Ska jag vara helt ärlig så har vi haft en hel del matcher då första perioden inte har varit vår bästa. Vi har inte varit så snabba som vi kan, men vi har lyckats bygga något i andra som vi har tagit med oss in i tredje. När jag analyserar det så är det ett område som jag vill att vårt lag verkligen blir bättre, och det är mentaliteten under de där första tio minuterna av en match, säger New Jersey-tränaren Lindy Ruff.

Chicago, på sistaplats i hela ligan, har nu förlorat åtta raka matcher.