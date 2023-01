Borgman avgjorde när Frölunda slog Örebro

Frölunda är skadedrabbat. Christian Folin, Max Friberg och Ryan Lasch finns bland dem som saknas på isen just nu. I stället hade göteborgarna nio spelare födda på 2000-talet i laguppställningen.

Örebro inledde bäst och tog ledningen vid 3.44. Backen Rasmus Rissanen sköt, och pucken letade sig igenom av en drös av spelare innan den smet in bakom Lasse Johansson i Frölundas mål.

Gästerna styrde händelserna på Scandinaviums is. Men så kom Frölunda i ett anfall, och 17-årige Otto Stenberg snappade upp pucken snett bakom Örebros mål.

Stenberg sköt, från bakom förlängda mållinjen, och fick se pucken studsa in via Örebros målvakt Jonas Arntzen.

– Jag ser att pucken tar i sargen, och målvakten var långt ute från början. Sen försöker jag bara skicka in den, valla den, säger Otto Stenberg till C More om sitt första mål i SHL.

Efter första pausen fortsatte Örebro att stundtals dominera. Vid 6.38 gjorde närkingarna 2–1 med ett nytt backskott, denna gång från Kristian Näkyvä.

I slutet av andra akten tog Frölunda över initiativet. Men det bjöds inte på någon särskilt bra ishockey.

– Det är lite segt där ute. Ganska dålig intensitet, säger Christoffer Mastomäki, center i Örebro, till C More efter två perioder – och inkluderar sitt eget lag.

Efter 2.41 i tredje perioden kvitterade Frölunda på nytt. Joel Lundqvist hittade backen Petteri Lindbohm, som tog några skär framåt och sköt 2–2.

40-årige Lundqvist fortsätter att slå rekord och passera milstolpar i sin karriär. Tisdagens match var hans 900:e i elitserien och SHL:s seriespel. Bara Luleå-duon Jan Sandström och Karl Fabricius har gjort fler.

Vid 10.19 dundrade backen Andreas Borgman in 3–2 till Frölunda.

Örebro pressade tidvis för en kvittering i slutminuterna, men utan resultat.