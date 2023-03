Boston redan klart för slutspel

Efter 64 matcher spelade kan nu Boston om de så vill luta sig tillbaka de sista 18. Klubben är nämligen klar för slutspel. Boston har varit dominant under säsongen, och det var bara en fråga om när klubben traditionsenligt kunde sätta ett X framför titeln i tabeller och på Twitterkonton.

Boston vann sin 50:e match redan på lördagskvällen, svensk tid, vilket är NHL-historiens bästa notering. Men det krävdes också att Islanders eller Ottawa skulle förlorade sin match under natten mot söndagen för att säkra slutspelsplatsen och när Washington körde över New York-laget med 5–1 under natten mot söndagen fick Bostonspelarna skäl att fira.

Bara två klubbar har snabbare tagit sig till slutspel under en 82-matchersäsong, nämligen Dallas 1999 på 63 matcher och Detroit 1996 på 59 matcher.

I Islanders match stod Pierre Engvall för matchens första mål, hans första poäng sedan flytten från Toronto till New York. Men sedan var det Washington för hela slanten där Rasmus Sandin gjorde tre assist, varav en av framspelningarna var till ett mål av Nicklas Bäckström, som fastställde slutresultatet.

För Rasmus Sandin var det andra trepoängaren sedan han flyttade till Washington, även han från Toronto för ett par veckor sedan.

– Vi har bara väldigt kul där ute. Jag och Trevor (van Riemsdyk) börjar lära känna varandra, både på och utanför isen. Att vi lärt känna varandra utanför isen tror jag hjälper till på isen också. Han har hjälpt mig från första träningen och första matchen.

I Toronto vände hemmalaget ett tvåmålsunderläge mot Edmonton och vann med 7–4. Mattias Ekholm gjorde sitt första mål i Edmontontröja, när han kvitterade till 1–1 i första perioden. William Nylander satte 3–3-målet för Toronto, och lagkamraten Auston Matthews nådde 30 mål för säsongen, något han gjort alla sju åren han varit NHL-proffs, vilket bara nio andra spelare lyckats med.