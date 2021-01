Boustedt har fått nytt jobb i dansk hockey

Tommy Boustedt lämnade Svenska förbundet efter en stormig tid. Hans roll i Danmark blir att, tillsammans med landslagtränare och förbundets sportavdelning, skapa en röd tråd i verksamheten, från herr- och damlandslagen och ut i klubbarna och mellan ungdoms- och seniorishockey.

Arbetet med den röda tråden har redan påbörjats och förhoppningen i förbundet är att samarbetet ska ge fler danska spelare som står sig i den högsta internationella konkurrensen.

Den överordnade hockeyfilosofin som skapas ska sedan de danska landslagen arbeta efter.

– Alla danska landslagsspelare och tränare ska veta hur en dansk landslagsspelare ska utbildas på och utanför isen, säger Tommy Boustedt i förbundets pressmeddelande på hemsidan.

Filosofin ska gälla såväl hur fysisk träning ska bedrivas som hur spelare ska se på inställning, levnadsregler och kost, enligt svensken.

Ulrik Larsen påtalar i intervjun att den röda tråden inte handlar om en revolution utan om en förfining av redan påbörjat arbete. Nu hoppas ordföranden att Tommy Boustedt ska ösa in all den erfarenhet han samlat under sina många år som tränare och ledare i svensk ishockey.

Pressmeddelandet nämner inte något om kritiken som 61-åringen fick i Sverige och som mynnade ut i att han avgick som generalsekreterare. Stormen i det svenska förbundet rörde bland annat Damkronornas bojkott, en utredning om sexuellt ofredande på förbundet (som ledde till en fällande dom mot en tidigare anställd) och en uppmärksammad uppsägning av Tre Kronors före detta presschef Anders Feltenmark.