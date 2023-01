Boxplay sänkte HV71 – förlorade mot Rögle

Ett HV71 i poängnöd och som förlorat sina fyra senaste bortamatcher. Men också ett lag som senast hemma mot Brynäs fått till ett trendbrott och med veteranen Niklas Hjalmarsson som ny kapten vunnit för första gången sedan den 3 december.

Med mer än 800 NHL-matcher i bagaget hoppas HV att kaptenens erfarenhet och lugn ska smitta av sig på medspelarna.

– Det är en fin balans mellan att hålla lugnet och få alla att inse att vi måste börja ta trepoängare. Vi kan inte vänta längre. Det gäller att spela hockey i 60 minuter och vi har inte haft så många sådana matcher, sade Hjalmarsson inför nedsläpp.

Segern den 3 december kom just mot Rögle, och på lördagseftermiddagen var ängelholmarna ute efter revansch. Men de grönklädda, som förlorat årets två inledande matcher, har under säsongen inte alls varit samma vinstmaskin som under förra säsongen då man vann grundserien. Senast mot Örebro hade man dessutom snöpligt tappat en till synes trygg ledning och förlorat.

– Vi lär oss hellre från det nu än senare under säsongen, menade tränaren Cam Abbott och nu var frågan om hans mannar kunde leverera inför ett fullsatt Catena Arena.

HV71 är SHL:s sämsta lag i boxplay och 13 minuter in i matchen tog Rögle vara på det när Oskar Stål-Lyrenäs styrde in Daniel Zaars skott. Målet var det 21:a för säsongen gästerna släppte in med en man mindre på isen. Målet innebar Stål-Lyrenäs sjätte poäng på de senaste fyra matcherna och en ledning Rögle behålla hela vägen in i tredje perioden.

– Det var en fin passning och otroligt skönt att se pucken gå in, säger formstarke Stål-Lyrenäs.

I takt med att matchen fortskred tog HV71 över allt mer och efter att bara ha skjutit ett skott på mål i den första perioden så förde gästerna spelet både i andra och tredje.

Men en omdiskuterad trippingutvisning i offensiv zon innebar att Rögle fick spela med en man mer. Med Mikkel Bødker i utvisningsbåset small det igen när Adam Tambellini med knappa fem minuter kvar tilläts stänga matchen.

Med två sekunder kvar reducerade Sam Vigneault till 2–1. När både Malmö och Brynäs tog poäng i bottenstriden var mardrömmen ett faktum.

Rögle fick å sin sida revansch.

– Sådana här vinster och insatser stärker självförtroendet för alla. Otroligt viktigt. Det här kan bli riktigt bra, säger storspelande Röglemålvakten Calle Clang.