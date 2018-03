Hans Jansson: Bra start på det svenska golfåret

Halvvägs in i årets första major är det fortfarande blågult i topp på ledartavlan i den prestigefulla ANA Inspiration som spelas på Mission Hills Country Club i Rancho Mirage, Kalifornien.

Pernilla Lindberg från Bollnäs har spelat fläckfri golf så här långt.

65 slag efter första dagens spel, 67 slag rond 2.

31-åringen har inte tappat något slag mot par på 36 hål och det vittnar om mental styrka och att hon tycks prickat in formen perfekt.

Pernilla Lindberg delar ledningen med den långtslående sydkoreanskan Park Sung–Hyun på tolv under par.

Ledarduon har skaffat sig ett försprång på tre slag före Jessica Korda, USA, och ytterligare två före en kvartett spelare som jagar bakom.

Mycket återstår innan någon av dem – eller någon annan – natten mot måndagen svensk tid får hoppa i Poppies Pond, dammen på det 18:e hålet.

Den som vinner ANA Inspiration tar enligt tradition sig ett segerdopp i vattenhindret.

Trots att Pernilla Lindberg debuterade på USA-touren redan 2010 är hon en doldis i sammanhanget.

Hon har aldrig vunnit på LPGA–touren eller på Europatouren, hennes bästa placering i en major är en delad femte plats i US Open 2015.

Nu har hon chansen att skriva in sig i den svenska golfhistorien som en av fyra svenskor som vunnit minst en major, men fallgroparna är många.

Bara att gå ut i ledarbollen är en mental press i sig med tv-kameror och storpublik.

Men fortsätter Pernilla Lindbergs närspel och puttning att vara lika bra kan det bli en rolig avslutning på Mission Hills.

Samtliga tre svenskor klarade kvalgränsen i tävlingen.

Att Anna Nordqvist gjorde det tog vi för givet. Världssexan från Eskilstuna tillhörde en av de stora förhandsfavoriterna och hade chansen att bli världsetta om hon vann.

Men hon fick kämpa för att klara kvalgränsen. Efter en stark avslutning tog hon sig ändå upp på rätt sida strecket, men är nu elva slag från ledarduon.

Madelene Sagström ligger att slag bakom Nordqvist.

Nästa vecka är det dags för herraras första major, på mytomspunna US Masters på Augusta National i Georgia.

Henrik Stenson. Foto: USA TODAY/IBL

Henrik Stenson har visat upp bra spel i genrepet i Houston vilket kan vara ett bra tecken.

På den senaste världsrankningen blev dock Stenson passerad av Alex Norén som visat strålande form i början av året.

Men tronskiftet kan bli kortvarigt.

Redan på måndag kan Henrik Stenson vara nummer ett i Sverige igen då den nya rankningen presenteras.

Men svenskarna lär få en biroll på Augusta National, det snackas nästan bara om en spelare inför US Masters:

Tiger Woods.

Efter den lyckade comebacken med andraplatsen i Palm Harbor, Florida, nyligen är 42-åringen med och slåss om segrar igen.

Tiger Woods. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP

Men är det möjligt att han efter bland annat fyra ryggoperationer nu kan vinna sin 15:e major, den femte i US Masters nästa söndag?