British Open firar 150 år – avgörs på världens äldsta golfbana

Den 14–17 juli avgörs världens äldsta golftävling på klassiska St Andrews. Men att St Andrews kallas för ”The home of golf” har mer än en innebörd. Den lilla staden på Skottlands kust mot Nordsjön med 18 000 invånare osar golf. På få andra platser i världen är det helt normalt att gatorna och torgen är fulla av besökare som spatserar runt i full golfmundering.

Sedan den första British Open, ofta kallad enbart The Open, spelades 1860 har tävlingen bara fått ställas in av fyra anledningar: Pandemin 2020, andra världskriget 1940–1945, första världskriget 1915–1919 och år 1871 då man inte hade någon pokal att tillgå. Detta på grund av att Young Tom Morris hade vunnit tävlingen tre år i rad. På den tiden tilldelades vinnaren en vandringspokal i form av ett bältesspänne. Tävlingsbestämmelserna sade att om någon vann tävlingen tre år i rad skulle denne få behålla bältet ett extra år och därför blev det ingen tävling 1871.

Harry Vardon är den som vunnit The Open flest gånger i historien. Mellan 1896 och 1914 vann han sex mästerskap. Kanske hade det kunnat bli fler om inte första världskriget hade satt mästerskapet på paus mellan 1915 och 1919. Foto: TT

De första 11 åren spelades tävlingen endast på Prestwick Golf Club i Skottland. Från och med 1872 bestämde man att tävlingen skulle hållas på olika banor varje år. Man installerade ett nytt vandringspris, silverkannan som än i dag används som pokal. Det tog 30 år innan någon som inte var från Skottland vann tävlingen.

Bild 1 av 2 När Nicklaus sänkte sin vinnande putt 1970 kastade han upp puttern i luften av lycka. Den var dock nära att träffa stackars Doug Sanders på vägen ner. Foto: TT Bild 2 av 2 Jack Nicklaus firar sin andra vinst i British Open 1970 efter 18 håls särspel mot Doug Sanders. Foto: TT Bildspel

Jack Nicklaus, av många ansedd som den bästa golfaren genom tiderna, har vunnit The Open tre gånger. Första gången var 1966 men den andra, 1970, är den av hans segrar som blivit mest minnesvärd. Efter fyra dagars spel var Nicklaus lika med Doug Sanders som tappat ledningen och gjort bogey på sista hålet. De två gick in i ett särspel på 18 hål som Nicklaus, ”The golden bear”, vann med ett slag. Efter att ha sänkt sin vinnande putt kastade han upp klubban i luften av lycka. På vägen ned träffade den nästan stackars Sanders som tappat greppet om segern i sista stund.

Bild 1 av 3 Tiger Woods i sin första British Open 1995 på den ikoniska Swilcan Bridge på St Andrews 18:e fairway. Bron tros vara över 700 år gammal. Foto: Peter Kemp/AP Bild 2 av 3 2000 vann Tiger Woods The Open för första gången. Här firar han sin andra titel 2005 och året efter skulle han återupprepa bragden på Royal Liverpool Golf Club. Foto: Alastair Grant/AP Bild 3 av 3 Den unge amerikanen blev snabbt en publikfavorit. Foto: TT Bildspel

Sällskapet av trefaldiga mästare som Nicklaus är en del av är sannerligen en exklusiv skara. Från andra världskriget och framåt delas prestationen endast med Gary Player, Steve Ballesteros, Nick Faldo och Tiger Woods. Bara tre spelare har vunnit tävlingen fler gånger efter kriget: Peter Thomson och Tom Watson (5) samt Bobby Locke (4).

Bild 1 av 2 Seve Ballesteros är den enda spanjoren att ha vunnit The Open. Foto: TT Bild 2 av 2 Sir Nick Faldo. Foto: Charles Knight/TT Bildspel

1995 inträffade en av The Opens mest ökända händelser när John Daly precis vunnit på St Andrews i särspel mot Constantino Rocca. En naken man stormade greenen samtidigt som Dalys fru sprang fram för att gratta honom. Banstormaren, Mark Roberts, är en av de mest flitiga i sin genre och sägs ha stormat olika evenemang naken över 500 gånger i 23 länder.

John Daly firar sin vinst i The Open 1995 efter särspel mot Constantino Rocca. Samtidigt sprang en banstormare in på 18:e green. Foto: TT

Att gå ut som ledare den sista dagen i en major kan vara ett av de svåraste lägena i sportens värld när det gäller att hantera nerver. När någon inte klarar pressen blir det plågsamt tydligt och British Open är inget undantag. 1999 hade 152:a-rankade fransmannen Jean van de Velde ledningen med tre slag när det var dags för det sista hålet i tävlingen. Det året spelades tävlingen på Carnoustie i Skottland och van de Velde hade under de tre tidigare dagarna gjort birdie två gånger på hål 18. Den här gången kunde han göra en dubbelbogey och ändå vinna.

Utslaget med drivern gick åt höger. I stället för att spela fram sig säkert och gå för green på tredje slaget valde fransmannen att attackera greenen med sitt andra slag. Bollen vek åt höger, studsade på publikläktaren, sedan på en sten och ned i knähög ruff. På sitt tredje slag från det höga gräset fastnade klubban i nedsvingen och bollen flög ned i vattenhindret. van de Velde tog av sig skor och strumpor för att vada ned till sin boll.

I tv-sändningen kan man höra den engelske kommentatorn säga ”det här är så så så så sorgligt” när van de Velde tappar greppet om sin ledning. Foto: Ted Blackbrow/DTT

Väl i vattnet beslutade han sig för att i stället droppa bollen på land och ta ett pliktslag. Där ifrån slog han ned bollen i bunkern. Ett bunkerslag och en putt senare hade van de Velde gjort trippelbogey och hamnade i ett särspel som han förlorade mot Paul Lawrie. Andraplatsen i The Open blev hans bästa resultat i en major under karriären.

Henrik Stenson vann The Open 2016 på tävlingens lägsta score någonsin. 20 under par. Foto: Hugo Philpott/TT

På 150 år är det bara 15 nationer som producerat en vinnare i British Open. Sverige är en av dem. Inte nog med att Henrik Stenson vann tävlingen 2016, han gjorde det med det bästa slutresultatet hittills på hela 20 under par på Royal Troon Golf Club i Skottland. Som tidigare vinnare har Stenson automatiskt en plats i tävlingen. Han och Alexander Björk är de enda svenskarna i årets British Open. Stenson slår ut 13.42 svensk tid på torsdagen och Alexander Björk 12.15.

För den som inte orkar fokusera under hela sändningen kan det vara en bra idé att hålla koll på när spelarna kommer till det sjuttonde hålet eller ”The road hole” som det kallas på grund av vägen som går precis bakom green. Det är banans svåraste hål och enligt många ett av världens svåraste. Här kan hela tävlingen avgöras på söndagen. Hålet ser inte krångligare ut än de andra vid första anblick. Det är ett par 4 på 445 meter, väldigt långt för en amatör men inget ovant för spelarna på PGA-touren. Det som gör hål 17 så svårt är dels att det ofta spelas i motvind men framför allt att spelarna måste slå ett blint slag över The Old Course Hotel till höger om fairway. Vågar man inte slå över hotellet får man antingen ett alldeles för långt andra slag eller så hamnar man i den höga ruffen till vänster med nästan omöjlig vinkel in mot green.

Paul Lawrie lyckades ta sig ur den djupa bunkern på hål 17 i måndagens Celebrations of Champions. Lawrie vann tävlingen 1999. Foto: Glyn Kirk/AFP

Till råga på allt ligger en djup bunker precis framför green dit marken sluttar nedåt. Bunkern är så djup att spelarna som tvingas stega ned i sanden försvinner utom synhåll för publiken.

Bild 1 av 2 2010 gjorde en 21-årig Rory McIlroy den bästa rundan som gjorts på St Andrews i British Open. Första tävlingsdagen gick han nio under par. Foto: Tim Hales/AP Bild 2 av 2 Foto: Charles Knight/TT Bildspel

Årets favorit att vinna tävlingen är enligt spelbolagen Rory McIlroy. Nordirländaren slog igenom tidigt och vann US Open redan som 22-åring. Hans enda vinst i British Open kom 2014 men han delar också rekordet för lägsta score på en runda i turneringen. På första tävlingsdagen 2010 genomförde han en runda på 63 slag, nio under par på St Andrews, blott 21 år gammal.