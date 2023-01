Brorsson får chansen i världscupen – Öberg sjuk

Fakta: Den svenska truppen.

Damer: Elvira Öberg, Piteå skidskytteklubb, Anna Magnusson, d/o, Linn Persson, SK Bore, Mona Brorsson, Finnskoga SK, Johanna Skottheim, Lima SKG, Stina Nilsson, d/o.

Herrar: Martin Ponsiluoma, Tullus SKG, Sebastian Samuelsson, I 21 IF, Jesper Nelin, Piteå skidskytteklubb, Peppe Femling, d/o, Emil Nykvist, SK Bore, Malte Stefansson, Oxbergs IF.

Källa: Svenska skidskytteförbundet.