Sexa, 50 sekunder efter Hanna Öberg som tog guldet. Drygt 17 sekunder från bronset. Mona Brorsson gjorde på nytt en fin tävling på hemma-VM i Östersund.

En bom blev det, ”ett skott som slank ut” som skidskytten själv säger.

– Jag är supernöjd. Jag är en bom ifrån från att stå där uppe jag med. Formen är jättebra. Och jag får tacka Tiril Eckhoff (Norge), jag hade riktigt bra draghjälp av henne i dag.

Ja, faktum är att Mona Brorsson åkte snabbare än Hanna Öberg. En bom i distansloppet betyder en minuts tillägg. Fullt skytte och det hade blivit guld.

Men trots bommen var det en glad Brorsson som mötte pressen. Guldet slank henne inte ur händerna som när hon i söndags sköt fyra bom i det sista skyttet.

– Jag fick min revansch i dag.

Hon berättar att hon jobbat mycket med landslagets mentale coach Göran Kenttä efter genomklappningen. Hon fick övningar om att vara närvarande här och nu i stunden. Övningar för att tänka rätt, men också att göra saker lite annorlunda så att hon hela tiden är skärpt.

– I dag hade jag en tydlig plan när jag kom in på stadion. Jag fick lova att känna alla känslor som jag gjorde på jaktstarten. Jag njöt, tog in publiken men när jag kom in i sista kurvan var det stopp. Då slog jag om och då var det 100 procent skytte.

– Målet i dag var att vara fokuserad och det var jag. Så även om ett skott slinker ut så är jag jättenöjd.

Var du nervös med tanke på vad som hände senast?

– Egentligen inte. Lite pirr, men jag ville bara ut och köra.

