Brutalt år bröt till slut ner simmaren: ”Jag behövde komma hem”

Trots att det är en kylig julidag i småländska Nässjö njuter EM-femman Victor Johansson av att vara hemma.

– När jag landade på Landvetter och såg mamma och pappa var lyckokänslan total, berättar Victor Johansson.

– Först stannade jag upp och sa att vi kanske skulle vänta med att kramas tills jag bytt kläder och duschat av mig alla bakterier, men ingen av oss kunde vänta. Redan på flygplatsen blev det kramar och några tårar.

Beslutet att resa hem till Sverige innebär också att Victor för första gången på drygt tre månader kan träna i bassäng.

– Första veckan hade jag otrolig träningsvärk i hela kroppen, och även om det kanske låter märkligt var det en fantastisk känsla.

Under tiden i Los Angeles tvingades Victor Johansson använda munskydd så fort han lämnade lägenheten. Foto: Privat

Långdistanssimmaren Victor Johanssons 2020 har – som han själv uttrycker det – varit ett brutalt år.

Under våren har DN berättat om de hälsoproblem Victor, som studerar och tränar på University of Southern California (USC) i Los Angeles, drabbats av. Efter en tuff höst, när kroppen inte svarade på träningen, fick 21-åringen i början av året beskedet att hans testosteronvärde var i botten.

Utredningen för att försöka fastställa vad som låg bakom hormonproblemen, och som fortfarande inte är avslutad, pågick som bäst när det nya coronaviruset tog världen i sitt grepp.

Hans skola stängdes och all undervisning skedde online. Det stora campusområdet tömdes på elever, men Victor valde att stanna kvar.

I maj kom nästa smäll när han testades positivt för covid-19.

Trots alla tuffa utmaningar lyckades Victor Johansson länge behålla sin positiva syn på livet, men när viruset efter några rejäla febertoppar till slut lämnat hans kropp var det som om all hans energi hade försvunnit.

– Ungefär samtidigt pågick Black lives matters-demonstrationerna i Los Angeles vilket gjorde att det var väldigt oroligt på stan. Under kvällarna och nätterna hörde jag polissirener och polishelikoptrar i stort sett var femte minut, berättar han.

– Plötsligt kände jag att det blev för mycket. I princip allting i stan var stängt, mina vänner var inte kvar och jag kände mig ensam och orolig.

Allt gick väldigt fort, men mamma hörde på min röst att jag inte mådde bra och att något måste göras direkt.

I och med att sammanlagt tre flygningar – som Victor hade haft bokade hem till Sverige efter terminen – hade ställts in var han inställd på att stanna kvar i Los Angeles över sommaren.

Men efter ett samtal med föräldrarna hemma i Nässjö ändrades planerna.

– En svensk kompis som också studerar på USC – och som visste vilka problem jag hade haft att ta mig till Sverige – hörde av sig och berättade att hon flugit hem med KLM. När jag berättade det för mina föräldrar sa min mamma att nu avslutar vi det här samtalet och sedan går du in på deras hemsida och bokar en flygbiljett.

Redan dagen efter satt Victor på ett plan.

– Just då behövde jag att någon annan tog beslut åt mig. Allt gick väldigt fort, men mamma hörde på min röst att jag inte mådde bra och att något måste göras direkt.

När DN pratar med 21-åringen har han varit hemma i ett par veckor.

– Jag mår mycket bättre nu när jag känner mig trygg och är i en lugn miljö.

Elitsimmarna i hans hemmaklubb Jönköpings simsällskap har just nu träningsuppehåll, men i väntan på att de ska komma tillbaka tränar Victor på.

– Målet är att jag ska vara tillbaka i en normal träningsform när deras ledighet är slut.

Sedan han kom hem till Sverige har han inte genomgått någon läkarundersökning för att se om hormonvärdena är på väg uppåt, men han är positiv och tror att det går åt rätt håll.

– Jag känner mig piggare än på väldigt länge, och känner inte av några av mina tidigare symtom, säger han.

Själv tror han att en viktig förklaring till det är att han har lagt om sin kost.

– Av nyfikenhet började vi gräva i om det fanns någon forskning gjord på andra som har haft liknande problem. Det fanns inte speciellt mycket, men en sak som dök upp var kostens betydelse.

– Tidigare har det alltid varit tjat om hur viktigt det är att jag får i mig tillräckligt med kolhydrater, men nu har vi dragit ner på kolhydraterna och i stället ökat fettintaget i form av avokado, nötter, olivolja och så vidare.

– Det kanske inte funkar för andra – och jag säger inte att fett är något magiskt – men för mig känns det som det här har haft stor betydelse. Så det ska bli intressant att se vad proverna visar vid nästa undersökning.

Äntligen är Victor Johansson tillbaka i bassängen. Foto: Christine Olsson/TT

Victor Johansson har två år kvar på sina studier på universitet i Los Angeles, men i och med att han reste hem till Sverige är hösten ett oskrivet blad.

Frågan är nämligen om han får – och i så fall vill – återvända till skolan när höstterminen startar.

– Det finns flera olika hinder för det. För det första har vi reseförbudet som gör att svenskar just nu inte får komma in i USA, och även om det förbudet lyfts kom det i dagarna besked om att utländska studenter inte kommer att få vistas i USA om all deras undervisning under hösten sker online, berättar Victor.

– Skulle det visa sig att jag till slut får klartecken att komma tillbaka är det likväl inte säkert att jag återvänder. Jag vill inte åka tillbaka till skolan om det inte är 100-procentigt att vi kan träna som vanligt.

– Så jag får helt enkelt avvakta och se vad som händer. Det är inget som stressar mig utan det får bli som det blir.

Funderar du på att i så fall ta ett studieuppehåll?

– Nej, även om jag blir kvar i Sverige kommer jag att fortsätta i skolan. Det gick bättre än jag trodde att sköta undervisningen online.

Victor Johansson fortsätter med ett skratt:

– Dessutom behöver jag göra något annat än bara träna. Jag blir alldeles för rastlös annars.

Jag är så glad över att vara tillbaka i bassängen att den lyckan ger mig all motivation som jag behöver.

I och med att OS i Tokyo är framskjutet är Victor Johanssons stora mål i år borta.

– Jag har fått frågan om det är svårt att hitta motivationen när det inte längre finns något mästerskap att träna för, men jag är så glad över att vara tillbaka i bassängen att den lyckan ger mig all motivation som jag behöver.

– Det låter kanske töntigt, men när man om än för en kort tid har förlorat något som varit en stor del av ens liv tror jag att man uppskattar det på ett nytt sätt när man får tillbaka det. Så känns det i alla fall för mig.

Planen är att OS ska avgöras sommaren 2021, men Victor är tveksam om det verkligen blir så.

– Vi vet ju fortfarande inte allt om hur det här viruset beter sig, och det gör att det känns väldigt osäkert om det blir något OS.

– Jag är nog snarare inställd på att det inte blir av. Då behöver jag inte bli besviken. Det är mycket bättre att i så fall bli positivt överraskad om det verkligen blir.