Brynäs arena översvämmad – spelare och ledare försöker få undan vattnet

Det kraftiga skyfall som drabbade Gävle under natten har skapat trafikkaos och stora översvämningar i staden. Det har inneburit att privatpersoners källare har blivit vattenfyllda över och flera personbilar har fastnat i översvämmade viadukter.

Även Brynäs IF:s hemmarena, som ligger i stadens norra delar, har drabbats. Det är ännu osäkert exakt hur stor skada som översvämningen gjort, men både is- och restaurangverksamheten har stängts ner.

– Vi håller på och skapar oss en bild av det. Eftersom vi fortfarande håller på och försöker bedöma utsträckningen av skadorna så vet vi ju heller inte hur länge vi måste pausa, säger Martin Löf Nyqvist.

Till vardags spelar och tränar klubbens a-lag och juniorer i Monitor ERP arena, flera av spelarna befinner sig nu vid arenan.

– Vi har juniorspelare, våra herrspelare, ledare och personal som är där och gör vad de kan för att få undan vatten. Just nu är det en insats för hela Brynäs.

Räddningstjänsten meddelade tidigare under morgonen att man kommer behöva prioritera samhällskritiska byggnader i arbetet med vattenpumpning, under natten utrymdes exempelvis stadens polishus till följd av risk för att ett tak till ett omklädningsrum skulle rasa in. Samtidigt har regnet i princip upphört, vilket underlättar arbetet.

– Vi har jobbat för fullt hela natten med nästan hela förbundets styrkor, sade Johan Kallin Stropp till DN tidigt på onsdagsmorgonen.