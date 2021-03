Brynäs föll igen: ”Vi släpper in sex enkla mål”

– Vi förlorar matchen så det är skit. Vi släpper in sex enkla mål och skjuter oss själva i foten. Vi behöver ta poäng nu, sedan hur det ser ut är skit samma, säger Brynäsbacken Simon Bertilsson besviket till C More.

Det blev en minst sagt svängig match i det sedan tidigare flera gånger uppskjutna klassikermötet mot Leksand.

Gästernas poängkung Carter Camper gjorde 1–0 efter bara 4.25. Carter snittar en poäng per match, förlängde med Leksand för en dryg vecka sedan och var ett ständigt orosmoment för Brynäs i den här matchen.

Det var dock inte han utan unge backen Mattias Göransson som ökade på till 2–0 halvvägs in i den första perioden.

Brynäs har haft svårt att resa sig och vinna efter sådana starter tidigare under säsongen men lagkaptenen Anton Rödin, som gjorde sin andra match efter ett 14 matcher långt skadeuppehåll, reducerade i powerplay genom ett välplacerat handledsskott med bara 1.18 kvar av första perioden.

Hans mål visade sig vara viktigt mentalt för Brynäs som kvitterade direkt efter första pausen.

Anton Rödin var inblandad även här med ett skott från vänster långsida som Nicklas Danielsson styrde in till 2–2 efter bara 46 spelade sekunder.

Tempot gick sedan upp betydligt i andra perioden, inte minst från just Brynäs sida, men utan att Gävlelaget lyckades skapa det målmässiga andrum som behövdes.

Brynäs tidiga 2–2-mål följes av varsin snabb replik från lagen men med bara sekunder kvar utnyttjade Leksandsforwarden Marek Hrivik en snabb spelvändning och gav med ett rappt skott gästerna ledningen (4–3) inför den tredje perioden.

Där hade Leksand återigen taktpinnen och drog med mål av Emil Heineman och Mirco Müller ifrån till 6–3 och såg halvvägs in i tredje ut att vara på väg mot en komfortabel seger.

Då svängde det igen.

Brynäsforwarden Linus Ölund reducerade (6–4) med knappt sex minuter kvar till full tid och kort därpå blev Anton Rödin tvåmålsskytt med sitt 6–5 mål men närmare än så kom inte Brynäs som är kvar under kvalstrecket.

För Leksand innebär segern att man kommer ännu närmare en topp 6-placering. Dalalaget har nu bara en poäng upp till sexan Frölunda och det med en match färre spelad än Göteborgslaget.