Brynäs knep viktig poäng mot Skellefteå

Joakim Lindström avgjorde 3.28 in i förlängningen och Skellefteå tog extrapoängen via 2–1-målet.

Målet videogranskades men godkändes.

– Jag tyckte att det var ett klart mål, det var skönt att se. Brynäs spelade bra, framför allt är det vårt passningsspel som inte är på topp. Bra för självförtroendet med en seger nu när vi har tre bortamatcher i rad, säger Lindström till C More.

Poängen gör att Brynäs är tia i tabellen, med 48 poäng på 41 match.

– All heder till killarna som gör en bra arbetsinsats. Jag kan inte vara missnöjd med den här matchen och den här prestationen, säger Brynäs tränare Peter Andersson till C More.

Brynäs spelade riktigt vasst inledningsvis men fick inte utdelning.

Efter den mållösa första perioden slog Roland McKeown till omgående i andra – för Skellefteå.

1–0 efter 25 sekunder.

Men det blev inte den islossning hemmalaget hoppades på i jakten på första segern efter två raka förluster.

Nicklas Danielsson kvitterade i stället spel i numerärt överläge i halvvägs in i mittenperioden.

– Första perioden är nog en av de bästa vi spelat i år. Vi var stridsklara när vi kom ut, det tycker jag vi visade. Tyvärr kunde vi inte riktigt fullfölja i andra, säger Danielsson till C More.

McKeown var inte helt nöjd med hemmalagets prestation efter två perioder.

– Det var upp och ned, men okej. Det blir bra om vi tar tillvara på våra chanser, säger han till C More.

Det krävdes en förlängning för att göra just det.

I Luleå krävdes en frejdig tredje period för att säkra fullpoängaren – och det var Djurgården som stod för den. Stockholmslaget vann med 5–4 efter att ha gjort tre mål under de sista 20 minuterna och vände därmed 2–4 till seger.

– Väldigt viktigt för oss. Skönt att ta en bortavinst här i Luleå, säger matchvinnaren Tom Wandell, som avgjorde efter 14.20, till C More.

– Vi visade bra moral i dag och det ska vi ta med oss. Det känns oerhört skönt att åka hit och ta tre pinnar.

En vändning i tredje perioden blev det också i Berhn Arena. Leksand låg under med 0–1 mot Örebro men vann med 2–1 efter mål från Mattias Göransson och Patrik Zackrisson.