Brynäs krossade HV71 i första semifinalen

Genom två enkla seger och totalt 12–1 i mål gled grundserievinnaren Brynäs genom kvartsfinalmötet med Leksand. Väl i semifinal har det guldtörstande laget fortsatt på samma inslagna väg.

8–0 borta mot HV71 i den första semifinalen i bäst av fem var ett styrkebesked som heter duga.

Brynäs har nått SM-final fyra gånger (2010, 2011, 2013 och 2021) men aldrig räckt hela vägen till guld. Våren 2022 ser möjligheterna bättre ut än någonsin tidigare.

I måndagens match i Jönköping var det klasskillnad. Brynäs var bäst från nedsläpp och redan efter mindre än sex minuter hade Josefin Bouveng och Emma Murén – fyra mål vardera i slutspelet vid det laget – gett gästerna en 2–0-ledning.

Strax före periodvilan utökade Jaycee Gebhard också till 3–0.

Inte alls någon betryggande ledning, tyckte Emma Murén i pausen.

– Den är inte alls säker. Vi måste fortsätta som vi har gjort under de första 20 minuterna, och göra det i 40 minuter till, sade Murén till C More.

Dessvärre för HV71:s del gjorde Brynäs just detta.

Lara Stalder satte två mål i mittenperioden, Anna Meixner och Jaycee Gebhard ett vardera, och ändå var 7–0 efter två tredjedelar av matchen möjligen i underkant.

I den sista perioden satte Josefine Bouveng sitt femte mål i slutspelet och fastställde Brynäs överkörning till 8–0.

– Vi gör en riktigt bra prestation i dag. HV är ett bra lag och jag är nöjd med insatsen. Jag tycker att vi har kommit upp i en helt annan nivå den här säsongen, säger Brynäs tränare Henrik Glaas till C More.

HV71 saknade skadade Hanna Olsson och Sanni Hakala, och de båda stjärnorna kommer inte vara med i nästa match heller, på onsdag i Gävle, säger tränaren Joakim Engström.

– Det är inte bra alls. Vi gör inte någonting av det vi hade kommit överens om, förutom att vi kom till jobbet i tid. Det är vuxna människor mot barn, säger Engström till C More.

– Just nu är det tufft. Vi förlorar med 0–8, men nu får det här svida i fem minuter. Sedan är det match om två dagar igen, vi ska ge det en ärlig chans.