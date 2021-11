Brynäs revansch – knockade Leksand

Leksand vann det första mötet mellan klassikerlagen med 6–1 hemma i Tegera arena i mitten av oktober. Men den här torsdagskvällen tog Brynäs gruvlig revansch.

Gävlelaget fick en drömstart när Chay Genoway dunkade in 1–0 med ett slagskott redan 24 sekunder in i matchen efter svagt spel av Leksand i egen zon.

Gästerna reste sig ändå snabbt, chanserna avlöste varandra inledningsvis och hemmalaget var under någon sekund hårresande nära ett självmål då en märklig sargstuds skickade pucken längs med mållinjen mellan benen på Brynäsmålvakten som sånär styrde in en kvittering själv men med en suck av lättnad såg pucken glida ut ur målområdet igen.

Kort därpå kom 2–0 för Brynäs, där framspelet stod i särklass.

Dmytro Timashov, som den här torsdagskvällen debuterade för Gävlelaget, skickade ner pucken i Leksandsrundeln där Nicklas Danielsson skickade den vidare mellan benen bakåt in mot Leksandsmålet där Oula Palve tryckte upp pucken i nättaket.

– Det är roligt att spela med ”Dima”. Han har gjort mig lite yngre. Det är kul att se när han driver upp puckarna och han spelar med en otrolig passion så jag njuter, sade Nicklas Danielsson till C More apropå den läckra framspelningen och energiinjektionen som nyförvärvet bidrog med i matchen.

Dmytro Timashov värvades i mitten av oktober, drog på sig en muskelskada direkt på en matchvärmning och kunde först nu, efter en månads rehab och träning, debutera och var även inblandad i Brynäs 3–0-mål.

Den NHL och AHL-meriterade 25-åringen skickade då pucken längs hela långsidan till forwardskompisen Noel Gunler som kyligt väntade ut Kasimir Kaskisuo innan han drog på ett skott som Leksandsmålvakten var på men inte fick grepp om.

– Vi vinner inga kamper, det är alldeles för mycket en och en och när de kommer flygande in i anfallszon så vet jag inte vad vi gör. Vi står och tittar och väntar och tvekar och är alldeles för passiva i dag. Så här får det inte se ut, konstaterade Leksands lagkapten Patrik Zackrisson i C More inför den tredje perioden.

Men där ökade Brynäsforwarden Adam Pettersson omgående på hemmalagets ledning till 4–0 då han forcerade in en retur efter att pucken flipprat runt framför Leksandsmålet.

Några fler mål blev det inte.

Brynäsmålvakten Veini Vehviläinen höll därmed sin första nolla för säsongen och i SHL medan Leksand fick räkna in den tredje raka förlusten i ligan, den fjärde raka totalt om man även räknar med förlusten i Champions Hockey League mot Klagenfurt i tisdags.