Brynäs vände – knockade Örebro i förlängning

Örebromålvakten Jonas Arntzén var nära att knäcka Brynäs och hålla sin första nolla för säsongen. Då tog Dima Timashov matchen till förlängning med sitt första mål för säsongen. Väl där avgjorde Greg Scott genom att bryta sin femton matcher långa måltorka med 2–1-målet.

– Chansen kom och jag tryckte bara in pucken. Det kändes fint att få göra mål igen, säger Scott till C More.